הרכב שנשרף הבוקר (רביעי) כתוצאה מהצתה של המפגינים נגד הממשלה שייך למילואימניק בצו 8 ולרעייתו. השניים הורים לשלושה ילדים בהן תאומות פגות, כך פרסם פרשן חדשות 12 עמית סגל.

"כל כיסאות התינוקות שלנו נשרפו כולל כל הציוד שברכב. בעלי במילואים, ובצו 8 שאמור להתחיל בשבוע הבא", סיפרה בעלת הרכב תמר בר שי.

היא הוסיפה "אין לי מושג איך בעוד שבוע כשיהיה במילואים, אני מסיעה ילדים למסגרות. רק לפני יומיים השקענו ברכב ואבזרנו אותו מחדש. בהצלחה לי להביא את הילדה לגן בכל בוקר לבד בלי רכב".

פחים בוערים ליד בית ראש הממשלה צילום: דוברות המשטרה

המוחים הבעירו פחים סביב מעון ראש הממשלה, במטרה לייצר מה שהגדירו "טבעת אש" סביב האזור. מהמשטרה נמסר כי כתוצאה מכך נפגעו מספר כלי רכב שחנו במקום ופונו מספר תושבים מבניינים סמוכים. לא היו נפגעים בנפש.

אחד מתושבי הבניין ברחביה שלידו הוצתו פחים סיפר לערוץ 7: "כמעט כל הבניין עלה באש וזה היה נגמר באסון כבד ובמותם של אנשים. אני קורא למשטרה לפעול ולעצור את האנרכיסטים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר כי מדובר במעשים המתקיימים "בגיבוי ועידוד היועמ"שית העבריינית שרוצה לשרוף את המדינה".

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: דוברות המשטרה

צילום: ענר טאוסיג,TPS

צילום: ענר טאוסיג,TPS

צילום: ענר טאוסיג,TPS