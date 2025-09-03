לאחר חודשים ארוכים שבהם חמאס סירב לעסקת חטופים חלקית ומשך זמן תוך התחמקויות, כעת הארגון משנה כיוון ומביע הסכמה לעסקה מהסוג הזה.

בטורו השבועי בעיתון בשבע כותב עמנואל שילה כי הסיבה לכך ברורה - איום כיבוש ממשי מצד ישראל על כלל העיר עזה.

שילה מסביר כי אף שבתחילת הלחימה צה"ל תמרן באזורים מסוימים בעיר עזה, הוא מעולם לא כבש את רובה או כולה. "אם עוד ועוד שכונות בעזה יקבלו טיפול דומה לזה שקיבלו רפיח, בית חאנון ושאג'עייה, זו תהיה מכה קשה שספק רב אם חמאס יוכל לשרוד אותה", טוען שילה.

לדבריו, עד כה ישראל יצרה רושם של חוסר נכונות לשלם את המחיר הכרוך בכיבוש העיר, והותירה אזורים נרחבים מחוץ לתמרון הצבאי מחשש לקיום חטופים בשטחם. אזורים אלה שימשו בפועל כמקלטים לחמאס, שאפשרו לו להתארגן ולהתאמן.

שילה סבור כי חמאס סמך על כך שבכל רגע יוכל להציע עסקה חלקית ולקבל בתמורה הפסקת אש ממושכת. אך הפעם, לדבריו, "ממשלת ישראל אומרת לחמאס שכאשר תתחיל המתקפה הבאה, היא לא תסתיים עד לניצחון המוחלט".

לטענתו, הסכמת חמאס כעת לעסקה אינה אלא ניסיון אחרון לדחות את רוע הגזירה. עוד הוא מוסיף, כי מהלך זה זוכה לתמיכה לא רק מצד "תנועת המחאה האנרכיסטית", אלא גם מצד "האופוזיציה הפוליטית חסרת האחריות ואף מצמרת צה"ל עצמה".

לדבריו, במקום שהלחץ על חמאס ילך ויגבר עד לכניעתו המוחלטת, הוא זוכה שוב לתקווה שהלחץ הפנימי בישראל יביא לבלימת המתקפה שתוכננה להכריע אותו.