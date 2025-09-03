אם את חולמת להיות שותפה בהקמת בתים בישראל, ללוות רווקות במסע המרגש אל החופה, ולקום להודעות: "התארסתי בזכותך" - כנס "להוביל לחתונה" נועד בדיוק בשבילך.

בואי להכיר את השיטה שהובילה כבר ליותר מ-170 חתונות, בשנתיים וחצי מקליניקה אחת, בסייעתא דשמיא.

170 חתונות בשנתיים וחצי מקליניקה אחת - זה המספר המדהים שמסכם את הדרך של חיה ממן, מייסדת מרכז "בקרוב זה בא". רווקות שהגיעו אחרי עשרות דייטים כושלים ומלאי אכזבות, ויצאו לדרך חדשה שהסתיימה בחופה. מה שתקראי בהמשך עלול לשנות לך את החיים.

להרשמה לכנס החינמי "להוביל לחתונה" - לחצי כאן עכשיו

"זה לא קסם", היא אומרת בחיוך. "זו שיטה שמובילה צעד אחר צעד אל זוגיות אמיתית, בסייעתא דשמיא".

החזון של ממן פשוט ועוצמתי: להפוך נשים שכבר מהוות אוזן קשבת - מורות, מדריכות, חברות או אימהות - למאמנות מקצועיות שמסוגלות להוביל רווקים ורווקות אל החתונה שלהם. "כל הודעת וואטסאפ שמתחילה במילים 'התארסתי בזכותך' היא עדות לכך שההשקעה משתלמת, שאת שותפה בהקמת עוד בית בישראל".

ביום שלישי, 9.9, יתקיים כנס הזום "להוביל לחתונה" מבית מרכז "בקרוב", בהובלת המאמנת הבכירה לזוגיות חיה ממן. בכנס תחשפי לכלים שמאפשרים לזהות חסמים רגשיים, ללוות תהליך פנימי אמיתי, וליצור שינוי שמוביל מחפשי זוגיות אל החופה. "זו שליחות שממלאת את הנפש - וגם מעניקה פרנסה מכובדת", מדגישה ממן.

לצד השליחות הגדולה עומדת גם התקווה האישית שלך - לקום בכל בוקר בידיעה שאת חלק ממשהו עצום, ושכל יום את מתקרבת יחד עם עוד רווק או רווקה לעבר החופה.

הכנס יתקיים ביום שלישי, 9.9, בשעה 21:00, בזום. ההשתתפות ללא עלות.

להרשמה לחצי כאן