פורום תקווה פנה במכתב למפכ"ל דני לוי בדרישה לפעול נגד חסימות כבישים והפרות סדר ש"מסכנות את יציבות המדינה ומקשות על השבת החטופים".

"בחודשים האחרונים אנו עדים לגל הפגנות והתקוממויות המשבשות את חיי המדינה, גורמות לחסימות כבישים, פוגעות בסדר הציבורי ומשתקות את מוסדות המדינה. לצערנו, גורמים אנרכיסטיים מנצלים את כאב המשפחות לקידום אג'נדות פוליטיות שמטרתן הפלת הממשלה, ולא החזרת החטופים. הם מטעים חלק מהמשפחות ומשתמשים בצערן לצרכים זרים", טענו בפורום.

עוד הוסיפו "מעשים אלה מחזקים את חמאס, שמעודד מהכאוס בישראל, ומקבלים ממנו עידוד להמשך החזקת יקירינו בשבי. החטופים שלנו זקוקים לממשלה יציבה ולמדינה מתפקדת, לא לאנרכיה".

המשפחות ציינו בפני המפכ"ל כי "אי אכיפת החוק כמוה כנקיטת עמדה שמזדהה עם הפרות הסדר, בבחינת שתיקה כהסכמה וכעידוד להפרות סדר מתמשכות, כך אנחנו רואים את זה. בנוסף, ועל פי מקרי העבר, בהיעדר אכיפה משטרתית שתאפשר את חופש התנועה, עלולות להתפתח תגרות בין נהגים חסומים לבין עברייני החוק החוסמים את התנועה.

אנו קוראים לך להפעיל בנחישות את כל סמכויותיך כמפכ"ל: לפזר מיידית חסימות כבישים, למנוע הפרות סדר ולהעמיד לדין את מי שפועל לשיבוש חיי המדינה. כל מי שמשתק את המדינה - פועל הלכה למעשה נגד החטופים. מדינת ישראל זקוקה ליציבות כדי להשיב את החטופים. אנו מצפים לפעולה מיידית וברורה מצדך", סיכמו.