שרי הממשלה תוקפים בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה וטוענים, על רקע הפגנת השמאל היום וההצתות מסביב למעון ראש הממשלה, כי הוא נוקטת באכיפה בררנית.

שר המשפטים יריב לוין אמר כי "למה שקורה הבוקר יש שם אחד - טרור. ויש גם שותפים בכירים לאחריות - היועצת המשפטית המודחת שמכתיבה אכיפה בררנית פושעת, ושופטי בג"ץ שמתייצבים לצדה ומנסים לכפות את המשך כהונתה על הממשלה ועל הציבור כולו. אכיפה בררנית היא פשע. כולנו יודעים איך היו מתייחסים לאירוע כזה לו היה מדובר בנערי גבעות.

האירועים היום ממחישים שוב את חובתה של הממשלה כולה להתייצב מאחורי ההחלטה להדיח את עו"ד בהרב מיארה ולהשלים את מינוי דוד זיני לראש השב"כ. זו הדרך שתביא להעמדתם לדין של המציתים ושל מי שהסיתו אותם. זו הדרך לשים סוף להפקרות ברחובות", דברי לוין.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב "גל הצתות הטרור הבוקר בסמוך לבית ראש הממשלה בשכונת רחביה - בגיבוי ועידוד היועמ"שית העבריינית שרוצה לשרוף את המדינה".

השר מיקי זוהר הוסיף "ישראל היא מדינת חוק ואסור שתהיה פה אנרכיה. חובה לנקוט יד חזקה כנגד הפורעים האלימים ששורפים רכבים וחוסמים כבישים. האויב חוכך ידיו בהנאה מול התמונות האלה ואסור לנו לתת לזה לקרות".

השרה מירי רגב האשימה כי "המחאה של השמאל איבדה שליטה מזמן והפכה להתנהגות אלימה, מסוכנת ובלתי נתפסת. שריפת כבישים, פגיעה בתשתיות, חסימות אלימות, והשיא הבוקר- הצתת שריפה ליד בית ראש הממשלה שהבעירה מכוניות, עצים ותשתית.

זה כבר לא חופש ביטוי, זו אלימות בריונית שמזכירה שיטות של ארגוני טרור. האלימות הזו מסכנת חיי אדם, את ביטחונו של ראש הממשלה ובני משפחתו, וזו חציית קו אדום שאסור שתעבור בשתיקה. אני מצפה מהמשטרה, מהיועצת המשפטית לממשלה ומהפרקליטות לעצור את ההפקרות, לאכוף את החוק ולשים סוף להתפרעויות", קראה רגב.

השר יואב קיש הגיב "העבריינים שהציתו רכבים של אזרחים יודעים היטב שזה לא משרת את החזרת החטופים אלא רק את האנרכיה שאותם אנשי מחאה משולי החברה הישראלית מנסים לייצר במדינה. ‏איזה הבדל בינם לבין כל אנשי המילואים, מימין ומשמאל, שמתייצבים כעת בהמוניהם כדי להשלים את מטרות המלחמה - מיטוט חמאס והחזרת כל החטופים"