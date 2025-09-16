בעקבות המחסור במאמנות מקצועיות בצפון, מרכז "בקרוב" בניהולה של חיה ממן יוצא ביוזמה ייחודית: פתיחת תוכנית הכשרה מקיפה לנשים תושבות האזור. התוכנית תיפתח בחודש חשון הקרוב ותעניק כלים מקצועיים וליווי אישי בדרך לקריירה חדשה ומשמעותית.

מתלבטת אם זה בשבילך? שיחת התאמה תעזור לך להבין הכול

אלפי רווקים ורווקות בצפון הארץ מחפשים מענה מקצועי ואישי במסע למציאת זוגיות - אך נתקלים במחסור במאמנות מוסמכות שמבינות לעומק את הדרך לחתונה. המצוקה הזו גורמת לרבים מהם להישאר ללא כתובת אמיתית, ולעיתים להמשיך שנים ארוכות של בדידות ותסכול.

אתגר זה הוביל את חיה ממן, מייסדת מרכז "בקרוב זה בא", להרים את הכפפה ולהקים תוכנית הכשרה חדשה המיועדת לנשות הצפון. התוכנית תתקיים באזור פרדס חנה, חריש, חדרה והסביבה, בנוסף לתכניות שמתקיימות באיזור ירושלים והמרכז, ותאפשר לנשים מהאזור להפוך למאמנות מקצועיות לזוגיות - מקצוע מתפתח ונדרש יותר מתמיד.

לדבריה של ממן, "אי אפשר להתעלם מהכאב הגדול שמגיע מצעירים וצעירות בצפון, הביקוש עצום, אבל ההיצע כמעט לא קיים. זו שליחות כפולה - גם להכשיר נשים למקצוע מלא סיפוק וגם לתת מענה לרבים שמחפשים ליווי אמיתי בדרך לחופה".

אחד היתרונות הבולטים של התוכנית החדשה הוא הפאנל המרשים של המרצים שייקחו בה חלק. בין השמות הבולטים: ד"ר מולי גרוסמן, ד"ר גדעון פיין, ד"ר חנה קטן, ד"ר דורית טרגין ורחלי הומינר - כל אחד מביא עמו ידע, ניסיון ותובנות ייחודיות מעולמות האימון, הטיפול והמשפחה.

התוכנית נמשכת כ־30 שבועות וכוללת שילוב ייחודי של לימודים פרונטליים עם סטאז' מודרך בשטח, חוברות עבודה מפורטות, קבוצת ליווי אינטנסיבית ותעודת הכשרה רשמית. המשתתפות יקבלו את כל היסודות, הכלים והמיומנויות הנדרשים כדי ללוות רווקים ורווקות במסע המורכב אל עבר זוגיות וחתונה.

זו הזדמנות לנשות הצפון שרוצות להיות חלק ממהפכה אמיתית - לבנות לעצמן מקצוע מתגמל, ולעזור לאחרים להגשים את חלום הבית היהודי וגם להתפרנס בכבוד.

