חלוקת ציוד טקטי לפני כניסה לרצועת עזה דובר צה"ל

צה"ל, בהובלת זרוע היבשה, ממשיך בהיערכות לקראת מבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר עזה ומחזק את כשירותם המבצעית של כוחות המילואים המגוייסים.

בשבועות הקרובים יעברו הכוחות סדרת אימונים הכוללים תרגילי לוחמה בשטח פתוח ובנוי, במטרה לחזק את היכולות המבצעיות ברצועת עזה.

כחלק מההיערכות, בוצע רכש של ציוד ואמצעי לחימה מתקדמים שישמשו למעטפת טקטית רחבה ללוחמי המילואים. אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה אחראי על ציוד אישי, תשתיות, שמירה על כשירות הכלים, הכנסת אספקה יומית ומענה רפואי ונפשי ללוחמים וללוחמות.

במסגרת ההיערכות, בחודשים הקרובים יחל רכש רחפנים והאמרים, ובפעם הראשונה יוקצה רחפן לכל מ"מ ומ"פ במילואים, למודיעין, תקיפה וזיהוי מוקדם.

מתחילת הלחימה הוסמכו כ-3,500 לוחמי מילואים להפעלת רחפני איסוף, כ-1,400 על רחפן פנים מבנה וכ-270 על רחפן מתאבד.

כ-630 נהגים הוכשרו לנהיגה בתנאי שטח מבצעיים ביום ובלילה. חטיבות המילואים המגוייסות מקבלות מעטפת אימונים הכוללת שטחי אש וצוותי הדרכה, ומעל 400 קציני מילואים בדרג מ"מ ומ"פ הוכשרו, לצד יותר מ-500 קצינים תומכי לחימה.

כ-300 לוחמי מילואים הוכשרו בקורס חובשים ייעודי, וכ-60 אנשי מילואים חזרו מפטור לצורך הכשרת צמ"ה.