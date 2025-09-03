מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, והטיל עליהם אחריות לכשלים בטיפול בעורף מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר.

בדו"ח שהתפרסם הבוקר (רביעי) המוקדש לניהול הממשלתי של התחום האזרחי במהלך הלחימה, כתב אנגלמן: "מאות אלפי תושבים חוו על בשרם את הכשלים של ממשלת ישראל בניהול התחום האזרחי במלחמת חרבות ברזל".

לפי המבקר, הניהול של הצד האזרחי היה לקוי, וזאת בשל מחדלים מצטברים של ממשלות ישראל מאז מלחמת לבנון השנייה ב-2006.

בין היתר נרשמה פגיעה במפעלים חיוניים, חוסר בפסיכולוגים, טיפול לא מספק במפונים וליקויים במענקים ובפיצויים.

אנגלמן קובע כי שר הביטחון לשעבר יואב גלנט ושרי ביטחון קודמים שעמדו בראש גופי החירום במשרד הביטחון ובצה"ל, רח"ל ופיקוד העורףף לא השכילו להסדיר את מעמדם. נקבע כי "גופי חירום אלו לא סיפקו מענה מספק על פערים שונים בתחום האזרחי במהלך המלחמה".

המבקר גם מותח ביקורת על השר בצלאל סמוטריץ' וטוען כי לא השתמש בסמכויותיו, כמי שעומד בראש הקבינט החברתי-כלכלי, לצורך הפעלת המנגנון שעליו החליטה הממשלה לטיפול בהיבטים האזרחיים של המלחמה.

מטעמו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נמסר בתגובה לדו"ח: "הררי המשפטיזציה והבירוקרטיה הישראלית הציבו חסם אדיר בפני היכולת לקבל החלטות ולממשן בזמן אמת ולהגיב מהר לצרכים שנוצרו באופן דחוף ומיידי, אף בזמן מלחמה מהקשות שידעה המדינה. כך יצא כי השר קיבל לידיו אחריות - אך ללא סמכות ויכולת לממשה. לשם המחשה, בשבוע הראשון של המלחמה הורה השר להעביר 5 מיליון שקלים לארגון זק"א לטיפול בגופות הטבח, אך ההעברה בפועל נעשתה מספר חודשים לאחר מכן בשל הליכים משפטיים ובירוקטיים הרסניים.

לצד זאת, הניהול שהוביל השר בנחישות גדולה אפשר מתן מענה גדול ומרחיב ביותר ל-200,000 מפונים, 300,000 מילואמיניקים, ולמאות אלפי עצמאים במשבר האזרחי הגדול והממושך ביותר שידעה מדינת ישראל, זאת במקביל לניהול הכלכלה, העמדת התקציבים הדרושים לניהול המלחמה במאות מיליארדי שקלים, הובלת הליכי שיקום ליישובי הדרום והצפון במילארדי שקלים ועוד ועוד. הכול תוך הובלת הליכי חקיקה בכנסת, תקציב, תקנות, נהלים, מערכות מחשוב, גיוס עובדים וכדומה.

ניווט המשק והכלכלה על ידי שר האוצר מול אתגרי המלחמה מוכיח את עצמו והנתונים מדברים בעד עצמם - בחוזקו של השקל, בבורסה ששוברת שיאים, בהייטק, בהשקעות הזרות, בשוק התעסוקה המהודק, בגירעון הנמוך מהתחזיות ובחזרה המהירה של המשק לעבודה סדירה".