שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר הבוקר (רביעי) יחד עם ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ וראשי המועצות ביהודה ושומרון הצהרה בנוגע לצורך הדחוף בהחלת ריבונות ישראלית ביו"ש.

"במדינת ישראל יש מחלוקות רבות בנושאים רבים - על שני דברים יש כעת בעם ובכנסת קונצנזוס רחב. הראשון הוא התנגדות מוחלטת למדינת טרור בליבה של הארץ, מה שמכונה במכבסה הידועה, מדינה פלסטינית. אחרי השבעה באוקטובר יש מעט מאוד אנשים שחושבים שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להכפיל את עזה פי 20 בשטח ששולט על כל מרכזי האוכלוסייה שלנו", פתח סמוטריץ'.

הוא הוסיף "ידידנו הגדול בבית הלבן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המחיש זאת היטב כשהצביע על קצה העט שלו כדי להמחיש עד כמה נקודת ישראל קטנה על המפה. להקטין אותה עוד יותר לא בא בחשבון. החלטת הכנסת נגד הקמה פלסטינית התקבלה ברוב גדול כי ההתנגדות לאיום הגדול הזה חוצת מגזרים ומפלגות".

סמוטריץ': דרושה ריבונות מלאה, אסור שתוקם מדינה פלסינית צילום: ערוץ 7

"הנושא השני הוא החלת ריבונות מלאה בשטחי המולדת ביהודה ושומרון. הקונצזוס הרחב הוא תוצר ישיר של הבנה העמוקה שלעולם לא נוכל להסכים לאיום קיומי שיתבסס בתוכנו - ושאחרי עשרות שנים של גמגום - הגיעה העת לומר זאת בבירור ולפעול בהתאם. להחיל את הריבונות ביהודה ושומרון ולהוריד לגמרי את רעיון חלוקת הארץ שלנו והקמת מדינת טרור במרכזה", הוסיף.

"בבוקר ה-7 לאוקטובר ובמלחמת הקיום שאנו מנהלים מאז הבטחנו לעצמנו שלעולם לא עוד. שלא ניתן לטבח נורא כזה להתרחש שוב, לא כנגד ישובי העוטף, לא כנגד תושבי הצפון ולא כנגד ערי וישובי המרכז, השרון וקו התפר. לא ניתן חלילה להפוך את כפר סבא לכפר עזה, את נתניה לבארי ואת ניצני עוז לנחל עוז. לכן, מפת הריבונות מוכרחת להבטיח שלא תקום מדינת טרור ערבית לצד ריבונותינו. עליה למנוע את הקמת המדינה הפלסטינית ולא חלילה לאפשר את הקמתה בבחינת 'מכלל הן אתה שומע לאו'", הדגיש השר.

לדבריו "ריבונות ישראל ביהודה ושומרון תמנע מדינת טרור ערבית ולא תקים מדינה כזאת חלילה. האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון תומכת בחמאס ובהשמדת מדינת ישראל. אין לנו רצון להחיל את ריבונותנו על אוכלוסיה שמעוניינת בהשמדתנו. באויבים צריך להילחם ולא לאפשר להם חיים נוחים. ולכן עקרון העל להחלת הריבונות הוא מקסימום שטח על מינימום אוכלוסייה. כך גם נשמור על רוב יהודי מובהק במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית.

אנחנו לא רוצים לנהל את חיי אויבינו, לא שטחי C, גושי התיישבות או ריבונות חלקית; הריבונות תוחל על 82% מהשטח, ערביי השומרון ינהלו את חייהם על ידי הרשות הפלסטינית, ובהמשך נפעל להקים הנהגה אחרת - מקסימום שטח, מינימום אוכלוסייה", ציין שר האוצר.

סמוטריץ' קרא לראש הממשלה נתניהו: "כנס את הממשלה וקבל החלטה היסטורית להחיל ריבונות ישראלית על כל השטחים הפתוחים ביו"ש.

"הקדנציה הזו תיזכר כנקודת מפנה היסטורית בביצור ביטחון ישראל וגבולותיה, במיגור אויבינו ואיומי ההשמדה שהם הציבו לנו, ובשינוי תפיסת הביטחון וההתיישבות, ואתה, אדוני ראש הממשלה, תיכנס לספרי ההיסטוריה של האומה לדורותיה כמנהיג דגול שידע לתפוס את הרגע, לנצל את ההזדמנות ולחלץ את מדינת ישראל אחת ולתמיד מרעיון חלוקת הארץ ומקורלס האיום הקיומי המכונה במכבסת המילים "מדינה פלסטינית", סיכם.