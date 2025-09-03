מאגר דאטה חדש לשוק העבודה

שירות התעסוקה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) הודיעו על הקמת מאגר מידע לאומי שיספק מידע עדכני ומתעדכן על שוק העבודה בישראל.

ההכרזה באה בעקבות חתימת הסכם שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין מנכ"לית שירות התעסוקה, עו"ד עינבל משש, לבין הסטטיסטיקן הלאומי, פרופ' ירון פלוס, ביום שלישי, 2 בספטמבר 2025.

במסגרת ההסכם, יאוחדו בסיסי הנתונים של שני הגופים לכדי "אגם המידע הממשלתי (Data Lake)", שישמש מקור מרכזי לנתונים מקיפים ומעודכנים על שוק העבודה. המהלך נועד לאפשר עיצוב מדיניות תעסוקה מושכלת, המבוססת על נתונים רחבים, אמינים וזמינים.

המאגר צפוי לספק כלים לאיתור בזמן אמת של ענפים בהם קיימים חוסרים בכוח אדם, לפיתוח הכשרות בהתאם לצורכי השוק, לייעול השמה תעסוקתית ולשיפור ההתאמה בין מחפשי עבודה למעסיקים. כמו כן, הוא יתמוך בתכנון אסטרטגי ארוך טווח שיתבסס על מגמות ומדדים עדכניים.

עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, מסרה, "בעידן של מהפכה טכנולוגית ומהפכת המידע, איגום נתונים ושיתוף פעולה בין־מוסדי הם תנאי הכרחי למקסום הערך לציבור. זהו צעד שמחזק את יכולת הממשלה לעמוד בקצב השינויים, לגבש מדיניות מבוססת נתונים ולהעניק שירות מותאם יותר לצורכי האזרחים. אני מודה לפרופ’ ירון פלוס על השותפות המקצועית שמאפשרת לנו לייצר יחד חזון ותשתית משמעותית לעתיד. החיבור בין שירות התעסוקה ללמ"ס הוא ביטוי לאחריות משותפת ולחזון אחד - שירות ממשלתי איכותי, יעיל ומבוסס מידע, שמחזק את חוסנה של החברה הישראלית ומביט קדימה אל האתגרים וההזדמנויות של השנים הבאות".

גם פרופ' ירון פלוס, הסטטיסטיקן הלאומי, הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה, "בעידן הנוכחי יש חשיבות עליונה לשיתוף פעולה שיאחד משאבים לשיפור הנתונים והמידע למקבלי החלטות במגזר הציבורי. באופן פרטני ההסכם ירחיב את הסנכרון בין הגופים במידע על שוק העבודה, ישפר את מאגרי המידע על עסקים, והכשרות מקצועיות ויחזק את התיאום בין הגופים. בזכות המהלך נוכל להציע לציבור שירותים חכמים, מותאמים ומדויקים יותר - הנשענים על מידע עדכני, רחב ומהימן".