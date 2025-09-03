בית משפט השלום בפתח תקווה חייב את העיתונאי בן כספית בתשלום פיצויים בסך 25,000 שקלים לפעיל ההתיישבות אלישע ירד, לאחר שכספית פרסם נגדו השמצות בחשבון הטוויטר שלו.

בשנת 2022, לאחר שירד התמנה לדובר של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, פרסם כספית שלושה ציוצים בהם טען כי ירד נעצר במעצר מנהלי בידי השב"כ וכי אינו ראוי לשרת במשרה ציבורית. בעקבות הפרסומים הגיש ירד תביעה באמצעות עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו בגין לשון הרע.

אלישע ירד הגיב לפסק הדין ואמר: "נגמרו הימים שאנשי השמאל יכלו לנהל מסעות השמצה פראיים כנגד ההתיישבות. מי שיכפיש - ישלם. בן כספית ניסה להטיל רפש ושקרים כדי לפגוע באנשי הגבעות, אך כעת תוכל להיבנות בזכותו גבעה נוספת ביו"ש. מזמין את כל אנשי השמאל שחפצים לתרום ולסייע גם הם לישוב הארץ, ללכת בדרכו של כספית ולבדוק מה המחיר של ניהול קמפיין עוין ושקרי כנגד מיישבי הארץ".

עו"ד מנשה יאדו שייצג את ירד מסר: "בית המשפט דחה את טענת 'אמת דיברתי' של כספית מכיוון שלא אמר אמת, ובנוסף דחה את טענתו לתום לב מכיוון שלא תיקן את הפרסומים למרות שהתברר כי אינם נכונים. המשמעות המעשית של קביעותיו של בית המשפט - לבן כספית ההשמצה הייתה חשובה יותר מהאמת, ובגלל זה הוא ישלם".