הרב צבי ארנון, ראש אגף קדושת החיים במכון פוע"ה, התארח באולפן ערוץ 7 לקראת כנס מקוון של האגף שייערך ביום רביעי הקרוב, י"ז באלול (10/9), בשעה 20:00 ללא עלות (אך ברישום מוקדם).

הוא סיפר שהבשורה בכנס היא עצם קיומו. "שנים ארוכות לא היה אף פעם יום עיון בנושא שאנחנו עוסקים בו כיום. חוללנו מהפכה. בשנים האחרונות אנחנו מקבלים הודעות על כנסים ושידורים של כל מיני גופים שעוסקים בנושא הזה של סוף החיים. זו נקודה חשובה מאוד - שהציבור, הרבנים, הרופאים והאחיות עוסקים בסוגיות הללו, כי יש תורה בישראל ויש לה מה לומר בסוגיות הללו, והיא צריכה להיות משולבת יחד עם עולם הרפואה. בכנס ישתתפו מומחים מתחום הרבנות והרפואה שיתנו הרצאות קצרות עם מידע בסיסי שכולם לדעתי צריכים להכיר אותו".

להרשמה לכנס לחץ כאן >>>

לשאלה מדוע בעבר היה פחות עיסוק בנושא קדושת החיים משיב הרב ארנון "המשקל של רצון האדם קיבל משמעות הרבה יותר גדולה עם השנים. בעבר הרופא היה מחליט ואנשים לא הבינו כל כך. היום אתה נכנס לרופא, אתה ישר מתקתק וכותב בבינה מלאכותית וקורא מה זו המחלה, מי אומר מה, ולכן יש הרבה יותר עיסוק של הציבור בכך. כחלק ממהפכה הזו שאנחנו מנסים לחולל אנחנו רוצים שיכירו את הסוגיות הללו כי הן חשובות לא רק בשביל המוות, אלא גם בשביל החיים".

כשהוא נשאל לגבי יעדי הכנס משיב הרב ארנון "היעדים שלנו הם להגיע לציבור כמה שיותר גדול - ושגם רופאים, אחיות ורבנים - ישתתפו בו ויתוודעו לדברים. אני לא יודע אם המטרה היא לתת תשובות אבל קודם כל צריך לדעת לשאול את השאלות ואיזה סוגיות אנחנו עוסקים. יש סוגיה בכנס שהיא נטילת סיכונים מול הסיכויים. אלו שאלות הלכתיות שעסקו בהן גדולי ישראל לאורך הדורות. מתי מותר לך לקחת סיכון כשיש סיכוי קטן? זה נושא מרתק שמעסיק אותנו הרבה".

אחד המושבים יעסוק בהתפתחויות בעולם האונקולוגיה. "העולם האונקולוגי מתפתח בצורה מדהימה. כל יום שומעים על תרופות ביולוגיות חדשות שנכנסות לתוך השוק. אנחנו מקבלים הרבה שאלות האם זה מותר והאם חייבים ליטול תרופות. יש אנשים מבוגרים שאומרים 'תעזבו אותי, אין לי כוח להתמודד' - אבל הם שומרי תורה ומצוות ותוהים אם הם חייבים להיכנס לתהליך כזה. הנושא שלנו לא רק הלכתי אלא גם רגשי ואנחנו מנסים להיות לעזר בשני התחומים".

אגף קדושת החיים במכון פוע"ה מפעיל מוקד שפועל 24 שעות ביממה לאורך כל השבוע במספר 079-5555-955.

