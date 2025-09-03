בראיון ראשון באולפן ערוץ 7, מתייחס מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן לשורת נושאים בוערים הנמצאים על שולחן הרבנות - בהם עיכוב הבחינות הקרובות, סוגיית שילוב נשים, סאגת ייבוא הבשר, הפעלת מחלבות בחגים ושבתות, המבנה הארגוני החדש ומינוי ראש אגף כשרות.

בתשובה לשאלה מדוע לא יתקיימו בחינות להסמכת רבנות בחודש חשוון הקרוב, הסביר כהן כי הסיבה לכך נעוצה בדיון משפטי מתמשך, "כרגע הגשנו בקשה לדיון חוזר סביב החלטת בג"ץ שנשים יתמודדו למבחני הרבנות - הנושא גורם לעיכוב מבחני חשוון, אנחנו מכבדים את בג"ץ ופסיקותיו - כך שאם נפתח את ההרשמה - ניתן לנשים להירשם. אני לא רואה את המפעל האדיר שנמשך מאז הר סיני מפסיק ולא רואה את בג"ץ כופה על משהו שלא היה מעולם בעולם היהודי. אנחנו לא נגד נשים ולא נגד שילמדו תורה - יש סוגיה של הסמכת רבנים, משהו שלא מקובל בעולם האורתודוקסי. בלי להיכנס למאבק פסול של דת ומדינה, עם שיח נכון יימצא הפתרון המתבקש שיהיו בחינות".

כהן התייחס גם לעיכובים ולשינויים שנעשו במערכת הבחינות עצמה, ואמר כי "ראינו את השינויים במבחנים. במבחני הרבנות, ב"ה, אנחנו על דרך המלך בצורה מדהימה, מהפך אדיר, וכל נבחן מקבל את המחברת סרוקה עם הערות הבודק ויכול להגיש ערעור".

לגבי הבחינות לדיינות, הסביר כהן כי המצב מורכב: "מועצת הרבנות קבעה שמי שקובע אלו דיינים מכהנים או בדימוס - הדבר מקשה עלינו כי דיינים עסוקים בבתי הדין ואין להם פנאי לבדוק את הבחינות, אנחנו במצוקה קשה. קיבלנו אישור של הרבנים להרחיב את המעגל וב"ה יצא מכרז שיוכלו להצטרף אליו 15 בודקי בחינות. פוטנציאלים".

כהן הסביר כי למרות החלטת מועצת הרבנות הראשית להוציא מפקחים לבתי המטבחיים, הדבר לא בוצע בשל נסיבות שאינן תלויות בו. לדבריו, "היה מכרז ב־2018 וזכו בו שלושה אנשים. אחד אמר 'אני לא רוצה כי אני חולה', לשני נשללה הזכות לצאת מטעם לשכת הראשון לציון, ונשאר מפקח אחד שאמר שלא רוצה את עבודת הפיקוח אלא בדיקת מפעלים".

כהן הבטיח כי בימים אלו מתוכנן מכרז חדש שיכלול עובדים רבים, שיפעלו במספר מדינות בהן פועלים המפעלים המייצאים לישראל. "הכל יהיה בצורה הדוקה", הדגיש, "אני קבעתי שכדי שיהיה פיקוח אמיתי ברבנות - צריכים שיגיעו פעמיים בעונה מפקחים כדי לפקח שהכל בסדר. זה יהיה פיקוח אמיתי".

עוד הוסיף, "יש פוליטיקות שלא קשורות אלי - אני חוטף את הביקורות ואני לא מגיב. צריך פיקוח - אין על כך ויכוח השאלה היא איך עושים".

בנוגע לטענות על היעדר ראש אגף כשרות במשך כשלוש שנים, אמר כהן: "כשבאתי לרבנות לא הייתה שדרת ניהול. היה ראש אגף כשרות ארצי - זה לא סביר. מדינת ישראל מיובאת על ידי 1,300 יבואנים, 95 אחוז מתחום ההבשר, 150 אלף טון, מיליון דונם מטעים של חקלאים מדן ועד אילת. זה לא משהו שיכול לרכז אותו בן אדם אחד".

הוא ציין כי בנה מבנה ארגוני חדש שאושר על ידי נציבות שירות המדינה, כולל תקנים ותקציבים. עם זאת, "לצערי, מלחמת חרבות ברזל טרפה את הקלפים. היה גרעון לפני והפך לעוד יותר גרעוני".

על מקומה של מועצת הרבנות המבנית, הסביר כהן: "היא מעל המבנה הארגוני - הוא כפוף כולו למועצת הרבנות, הגוף העליון".

כאשר נשאל על תהליך קבלת ההחלטות ברבנות הראשית, השיב כהן כי הרבנים אינם רק פוסקי הלכה, אלא שותפים להחלטות ברמה הארגונית: "הרב קלמן בר הוא נשיא מועצת הרבנות הראשית - הוא מנהל בראש השולחן. החלטות מתקבלות במועצה והמנכ"ל הוא שמוציא אותן לפועל. הם קובעים את הפן ההלכתי ואני מתרגם אותו לנוהל, עבודה, כוח אדם ופעולה בשטח. אני משרת של הרבנים הראשים, אני אבק לרגליהם ועושה מאמץ אדיר לשרת אותם".

כהן מתייחס לרמת הכשרות הניתנת על ידי הרבנות ולפעילות יחידת האכיפה. כהן מדגיש כי הוא מצוי בפרטים ומכיר היטב את עבודת הפיקוח. לדבריו, "בשנתיים האחרונות אני חי את הדברים יום יום, אוכל חלק לכתחילה, מכיר את כל הבד"צים וכל התקלות והבעיות. 60 מפעלים בעולם, 10 מדינות, מישהו חושב שאין תקלות ומעשה רקוב? טועה. האם מוחזק ביד ברזל? כן. יכול להרגיע את האנשים - מי שאוכל רבנות ראשית יכול לאכול בשקט ובטחה - הרבנות ברמת הכשרות - עולה באיכות מעל 95 אחוזי מהבד"צים, ואני מכיר את כל הבד"צים".

במהלך הראיון, כהן דוחה את הביקורת מצד ארגוני חותם ולביא, שטענו כי הוא מגביל את שעות העבודה של יחידת האכיפה כך שאינה פועלת בלילות, בימי שישי ובמוצאי שבת. כהן משיב לטענות ואומר, "מדובר על עובדי מדינה - חמישה ימים בשבוע. מעולם לא הגבַלתי אף אחד מלעבוד ונותן שעות נוספות. כשנכנסתי לתפקיד היה חול המועד ויחידת האכיפה אמרו שהם לא עובדים בחול המועד. התפתחה שיטה שיחידת האכיפה היא עצמאית. צריך לומר: יש מנכ"ל ויש מדיניות. לא אומר באכיפה איך לאכוף, אבל היחידה כפופה אלינו".

כהן מדגיש כי על אף כוח האדם המצומצם, נעשית עבודה משמעותית: "פעולות האכיפה צריכות להיות ממוקדות בעיקר במפעלים, מלונות וקייטרינגים - היכן שיש מאסות. אני מזכה את הרבים ומונע תקלות. האם אני יכול להגיע לכל עשרות אלפי הפיצריות וחנויות התבלינים עם ארבעה אנשים? לא".

בנוגע לביקורת על הפסקת ההתקשרות עם עו"ד שתבע מקרים של הונאה בכשרות, כהן מבהיר: "מעולם לא הופסק הנושא של התביעה. היועץ המשפטי שלנו והעוזר שלו תובעים. יש מחלוקת לגבי העסקה של תובע חיצוני שסיים - רצינו לצאת למכרז וקיצצו תקציבים. מדובר על אגדות של לשון הרע מתוך המסדרונות. אין דבר כזה משרד ממשלתי בלי תובע".

כהן מסיים בקריאה לתגבור תקציבי לרבנות הראשית: "הרבנות מיובשת הרבה מאוד שנים. קורא חד משמעית לסמוטריץ' להוסיף תקציב. אם יוסיף תקציב - הוא מונע תקלות ומזכה את הרבים".