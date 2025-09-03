תמר בר שי, תושבת ירושלים שרכבה נשרף בעקבות הצתות פחים סביב מעון ראש הממשלה, שוחחה עם רשת ב' ואמרה כי ההפגנות נגד הממשלה כוללות מהלכים מסוכנים.

"אין קשר לבעד או נגד המחאה, זו סכנת נפשות. אני בעד שיחזירו את החטופים, אבל לא יכולה ללכת ברחוב בגלל ההפגנות", אמרה בר שי.

היא סיפרה "שלושה כסאות תינוק ברכב נשרפו. כל הציוד הלך. נשרף הכל. בשש וחצי בבוקר בעלי שמע דברים מבחוץ ואני רואה שהפח ליד הבית שלנו נשרף. התחלנו לראות את הרכב עולה באש. בעלי ירד למטה וניסה להזיז את האוטו עוד לפני שנשרף, אבל זה כבר היה מסוכן. העץ התחיל גם להידלק, וכבר פינו את כל הבניין שממול לרחוב. הוציאו פיזית אנשים לרחוב בגלל הסכנה".

בעלה, יואב בר שי, הוסיף: "אני לא כועס. זה מישהו אחד ספציפי שאני מאמין שעשה טעות, ולא התכוון לשרוף רכב של מילואימניק. אם הוא שומע, אני מצפה לטלפון ממנו".

האירוע גרר תגובות של שרים וחברי כנסת שתקפו את המעשה ואת הגיבוי שניתן לו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר: "גל הצתות הטרור הבוקר בסמוך לבית ראש הממשלה בשכונת רחביה - בגיבוי ועידוד היועמ"שית העבריינית שרוצה לשרוף את המדינה".

שר המשפטים יריב לוין הוסיף: "למה שקורה הבוקר יש שם אחד - טרור. ויש גם שותפים בכירים לאחריות - היועצת המשפטית המודחת שמכתיבה אכיפה בררנית פושעת, ושופטי בג"ץ שמתייצבים לצדה ומנסים לכפות את המשך כהונתה על הממשלה ועל הציבור כולו. אכיפה בררנית היא פשע. כולנו יודעים איך היו מתייחסים לאירוע כזה לו היה מדובר בנערי גבעות".

חבר הכנסת צבי סוכות פנה במכתב לשב"כ בדרישה שיחקרו את האירוע ובהמשך פורסם כי השב"כ אכן חוקר אותו.

לדבריו, "פעלו מספר אנשים במבצע מתואם שנועד להצית מוקדי אש וליצור 'טבעת אש' מסוכנת סביב מקום מגוריו של רה"מ". עוד כתב כי "מדובר באירוע חמור בעל השלכות על סדרי השלטון, המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ואף טומן בחובו סכנה לחיי ראש הממשלה עצמו".