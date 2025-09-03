מחקר חדש של ארגון בטרם לבטיחות ילדים, בשיתוף גורמי בריאות ואקדמיה, מצא כי מאז כניסת האופניים והקורקינטים החשמליים בישראל נרשמה עלייה של 60.5% בתמותת ילדים ובני נוער מתאונות במעורבות כלים דו-גלגליים.

מדובר בתקופה שבין השנים 2009-2024, שבה תועדו 78 מקרי מוות.

בין הממצאים הבולטים: רוב מוחלט של הקורבנות הם בנים (94.9%) בגיל ממוצע 11.5. העלייה החדה ביותר נרשמה לאחר שנת 2016, אז החלו הכלים הממונעים להיות נפוצים בישראל, עם קפיצה של 170% ביחס לשנים הקודמות.

המחקר מצביע על פערים חברתיים: בתאונות כלים חשמליים נפגעו בעיקר ילדים יהודים מאשכולות כלכליים־חברתיים בינוניים (4-6), בעוד שבתאונות לא־חשמליים בלטו בני נוער מהחברה הערבית באשכולות הנמוכים (1-3), שם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר - 3.4 לכל 100,000 ילדים.

חוקרי המחקר מדגישים כי רוב הקורבנות היו מתחת לגיל 16 - גיל המינימום החוקי לרכיבה על כלים חשמליים. בנוסף, מחקרים קודמים מצביעים על שיעורי חבישת קסדה נמוכים, המהווים גורם סיכון מרכזי לפגיעות ראש קטלניות.

בין ההמלצות שגיבשו החוקרים: הגברת האכיפה על גיל הרכיבה וחובת הקסדה, הגבלת מהירות הכלים ל־25 קמ"ש, השקעה בשבילי רכיבה בטוחים ביישובים מוחלשים, קמפיינים לעידוד רכיבה אחראית והתאמת תוכניות חינוך לבטיחות לכל מגזר בשפתו. עוד הוצע לסבסד ציוד מיגון למשפחות מאשכולות נמוכים ולפתח מודלים של אכיפה מותאמת קהילה.