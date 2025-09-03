לאחר מסיבת העיתונאים בה הציגו שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', וראשי מועצת יש"ע, את תכנית הריבונות שלהם ואת הדרישה שלא להסתפק בריבונות חלקית, שוחחנו עם השר, עם ראש מועצת יש"ע, ראש מועצת גוש עציון וראש עיריית אריאל על התכנית והדרישה.

השר סמוטריץ' מציין כי הוא שומע מתדרוכים שונים שמקורם בלשכות כלשהן כי יש כוונה להחיל ריבונות על גושי התיישבות או על הישובים לבדם, מה שאולי נשמע טוב אך בפועל ינציח מפה שבה רק מה שבידי ישראל יישאר בידה. "צריך להוריד את הדבר הזה מהפרק".

סמוטריץ' מציין כי מפעל ההתיישבות מתקדם ומאכלס עוד ועוד חלקים מיהודה ושומרון בעזרתם של המתיישבים החלוצים שממשיכים זה דור שלישי את מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, אך נדרשת האמירה הרשמית שאכן אזורים אלה שייכים באופן ריבוני ומהותי למדינת ישראל.

לשאלה הבסיסית מדוע יש צורך בקביעה הצהרתית שכזו, משיב השר בדימוי לשאלה מדוע בכלל היה צורך בהקמת המדינה לאחר שמפעל חלוצי כבר החל לפרוע ברחבי הארץ. הריבונות אומרת לעולם כולו ששטח זה וארץ זו שייכים לנו. "להגיד זה שלנו כלפי פנים וכלפי כל העולם. אין ולא תקום לעולם מדינה פלשתינית. אנחנו פה לנצח ובשביל זה המפה צריכה להיות כזו שמכילה את כל השטח לבד מריכוזים של יישובים ערבים שאין לנו שום עניין לקחת עליהם עכשיו אחריות ולממן אותם".

ראש מועצת יש"ע, ישראל גנץ, מביע חשש שלנוכח הלחצים ממדינות אירופה תשוב ישראל ותגמגם גם ברגע היסטורי הנוכחי, תאמר אמירה חלקית ולא תכריע. "אנחנו ברגע היסטורי. יש ממשלת ימין, יש נשיא אמריקאי תומך, הגיע הזמן להכריע ולהסיר את הסכנה הקיומית ממדינת ישראל".

יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל, מוסיף ומציין כי בעבר שיח הריבונות היה נחשב לשיח מנותק וחסר קשר עם המציאות, אך בשנתיים האחרונות התברר שקצב התקדמות המציאות משתנה והריבונות אינה עוד רחוקה כל כך. "זה יכול לקרות מחר וצריך להגיד את זה. יש הבנה, לא רק שלנו, אלא גם של הידידים שלנו בעולם, שזה הדבר הנכון, שזה מה שינצח את המלחמה בצורה הכי ברורה".

ראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, מציין כי ישיבת העיתונאים שכונסה התקיימה על רקע שמועות לפיהן בכוונת ההנהגה המדינית של ישראל להחיל ריבונות רק על חלק מהשטח. "אנחנו חושבים שיש פה הזדמנות בלתי רגילה להחיל ריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון מלבד הערים הערביות, ואת ההזדמנות הזו אסור לפספס. בשנתיים האחרונות שכאשר אנחנו מפחדים אנחנו לא משיגים תוצאות, אנחנו חוטפים, ואם אנחנו מעזים כמעט תמיד אנחנו מצליחים".

"אנחנו קוראים לנתניהו ולשרים לא לפחד להחיל ריבונות על כל השטח. בסופו של דבר כל החברה הישראלית מבינה שיש סכנה גדולה ממדינה פלשתינית ומנסיגות והפתרון הוא ריבונות", אומר רוזנטל.

השר סמוטריץ' מדגיש בדבריו כי בראש ובראשונה מהלך הריבונות הוא מהלך שמניח על השולחן המדיני את האמת ההיסטורית שעל רקע טבח השבעה באוקטובר מקבל גם צידוק והסכמה פנימיים בחברה הישראלית. לזאת נוסף גם המהלך שאותו מוביל נשיא צרפת באו"ם להכרה במדינה פלשתינית, מהלך אותו מגדיר סמוטריץ' כ"חצוף", מהלך בו מדינות כדוגמת צרפת מנסות לכפות על ישראל מהלך חד צדדי, מה שמהווה גם התנערות מהסכמי אוסלו השוללים מהלך חד צדדי. על אלה מצטרף עיתוי בו בישראל יש ממשלת ימין ובארה"ב ממשל אוהד שיכול להכיר בכך באופן מיידי.

סמוטריץ' מזכיר כי כאשר דובר ברמת הגולן חלפו כמה עשרות שנים עד שהגיע נשיא אמריקאי שהכיר בריבונות הישראלית שם. את המהלך ביהודה ושומרון, סבור שר האוצר, ניתן יהיה לקדם בהסכמה אמריקאית מיידית, אם כי לא מדבר בתנאי למהלך הריבונות שלטעמו ותפיסתו הוא צעד נכון לישראל וככזה יש לעשותו.

"יש פה אמירה ברורה. אנחנו לא לוחצים. אנחנו עובדים עם ראש הממשלה בשיתוף פעולה הדוק, אבל ההתיישבות צריכה להגיד את אמירתה", אומר ישראל גנץ ומזכיר כי "השמאל הישראלי אמר במשך שנים את האג'נדה המדינית שלו, שתי מדינות לשני עמים. תמיד אמרנו 'לא' והגיע הזמן להגיד מה אנחנו רוצים. זה מה שאמרנו היום, מקסימום שטח מינימום אוכלוסיה ערבית, זה מה שנעשה".

"ראש הממשלה מפריח בלונים לאוויר ומנסה לראות את התגובות. אנחנו נלך למהלך של ריבונות, והתפקיד שלנו זה לראות שזה יהיה מהלך ריבונות נכון. לא מהלך של ריבונות על גושים אלא מהלך של ריבונות מלאה שמביאה ביטחון, כי לבנות מדינה פלשתינית על הגדר של העיר אריאל מחזיר אותנו לשבעה באוקטובר".