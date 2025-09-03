אביו של רום ברסלבסקי זעק בדמעות בכנסת מטה החטופים

בדיון שנערך היום (רביעי) בוועדת חוץ וביטחון בכנסת, זעק אביו של החטוף רום ברסלבסקי, אופיר, על מצבו של בנו המוחזק בידי חמאס.

"תסתכל את הילד שלי איך הוא היה ואיך הוא היום. ראיתם את הסרטון לפני חודש כבר, זה מעניין מישהו מכם? זה מעניין? אתה מעניין אותך גיוס, לעשות קומבינות? תראה את הבן שלי, גוסס, שואה, למי אכפת? אתם יושבים פה שנתיים, אתם יושבים פה וכלום, כלום, מתעללים בנו, בהם. תראה איך הוא גוסס, תראה", אמר האב בכאב.

הוא הוסיף "זה קרה במשמרת שלכם, אתם אשמים, אתם כל היום מאשימים, הגבר היחיד זה הרמטכ"ל שמנסה לעשות משהו. תתביישו לכם, אני לא מאמין בכם, בגלל זה אני לא בא לפה. אבל הייתי חייב כי היום אנחנו כבר מפסיקים לשתוק. שום דבר לא חשוב חוץ מהם".

ענת אנגרסט, אימו של מתן, תהתה: "מה נושא הדיון היום? על איזה חוק דנים היום פה? על חוק הגיוס? כי הרגע יצאה הודעה לתקשורת שבישיבה סודית - אושר להאריך את השירות הצבאי של מי שכבר משרת. ובו בזמן אתם הולכים לדון פה לפטור מגדרים שלמים מלהתגייס. המדינה הזו בוגדת בצבא. את החייל ה-900 קברנו השבוע. זה ממשיך באנשי המילואים שנקראים כבר לסבב שלישי ורביעי להילחם עכשיו בעיר עזה מעל הראש של הבן שלי.

הבן שלי נמצא מתחת למנהרות בעיר עזה. נמרוד ומתן הם חיילים ששרדו את התופת, שיצאו להילחם על המדינה הזאת. היום נשרף רכב בטעות, והבנתי שהולכים לפצות את המשפחה, והיא אפילו מבינה. מתן שלי מחובר למצברים של רכב. נחקר שם בעינויים. ואתם מדברים פה על חוקי ההשתמטות במקום איך להציל אותם. אנחנו מפה יוצאים לכיוון בית ראש הממשלה. אנחנו לא נאפשר לכם ארוחות מפנקות, בזמן שהילדים שלנו הפכו לאור ועצמות. שואה מתרחשת והעולם שותק והכנסת שותקת ואתם שותקים אבל לא עושים כלום. תניח עסקה כוללת ותחזיר כבר את הילדים שלנו הביתה, הם הולכים ונגמרים שם", הוסיפה.