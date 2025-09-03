סיילספורס הודיעה על פיטורי 4,000 אנשי תמיכה, כמעט מחצית מצוות שירות הלקוחות שלה, בעקבות הטמעת מערכת Agentforce AI. המהלך צמצם את היקף כוח האדם בתחום התמיכה מכ־9,000 עובדים ל־5,000 בלבד.

המערכת החדשה, המבוססת בינה מלאכותית, מטפלת כיום בכ־50% מהפניות ללקוחות, ומאפשרת לחברה להחזיר לפעילות יותר מ־100 מיליון לידים שלא טופלו בעבר. לדברי החברה, הדבר איפשר לבצע "איזון מחדש" בכוח האדם ולהרחיב את המשאבים המוקדשים לפעילות מכירות.

המהלך מעלה שאלות נוקבות לגבי עתיד העבודה בעידן הבינה המלאכותית. בסיילספורס טוענים כי המערכת מטפלת במקרים שגרתיים בלבד, בעוד בני אדם מתערבים במקרים מורכבים או לא־ברורים. "זה דומה למודל של רכב אוטונומי - המערכת נוהגת, אך האדם מתערב כשצריך", נמסר מהחברה.