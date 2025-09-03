סוגיית אפליית בנות מזרחיות מהסימנרים החרדים חוזרת למרכז תשומת הלב לאחר תקופה שקטה יחסית, לפחות בהיבט הרדאר התקשורתי. על התופעה שעדיין קיימת במגזר החרדי שוחחנו עם עו"ד יואב ללום, מייסד עמותת 'נוער כהלכה' בה הוביל את המאבק נגד אפליית תלמידים ותלמידות מזרחיים ממוסדות חרדיים.

ללום דוחה את ההערכה לפיה התופעה נעלמה או כמעט נעלמה. "נכון שבשנים האחרונות התקשורת פחות עסקה בכך, אבל בעקבות הדברים המטופשים של חבר הכנסת גפני התקשורת עוסקת בכך ביתר עוז, אבל זו בעיה שחוזרת על עצמה בכל שנה כי הבסיס לקבלת תלמידים חרדים לתיכונים וסמינרים הוא בסיס לקוי, הוא בסיס שקובע מכסות לבנות מזרחיות. יש בתי ספר של 18 אחוזים לבנות ספרדיות, יש של 25 או 35 ויש כאלה של מאה אחוז ספרדיות שאין בהן אשכנזיה אחת, אל בגלל שהמוסדות לא מקבלים אשכנזיות, אלא כי האשכנזיות לא באות ללמוד יחד עם ספרדיות".

"התופעה הזו ידועה לכל ילד בחברה החרדית, אבל במשרד החינוך ובעיריות לא יודעים לא רואים ולא שומעים. בתחילת השנה הנוכחית הגשנו בעמותת 'נוער כהלכה' תביעה יצוגית אחרי שהגיע אלינו מסמך השיבוץ של עיריית ירושלים ובמסגרתו יש את כל ההוכחות לקיומן של המכסות. כתוב שם ברחל בתך הקטנה כמה אחוזים והעירייה שיבצה מכוח סמכותה על פי חוק כדי שלא לפגוע במכסות הקיימות בבתי הספר".

ללום מדגיש כי מדובר בתופעה שהולכת שנים רבות אחורה ו"כל עובדי האגף החרדי שהיו אחראים לנושא השיבוצים היו שותפים לעוול והפשע הזה", הוא אומר ומציין כי המסמך היה מונח על שולחנם של היועמ"שית והאגף לייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים "ולמרות שהם ראו את חומרת המסמך הזה, בחרו שלא לעסוק בכך. זהו אותו ייעוץ משםפטי שיודע להגיד לראש הממשלה תפטר ראש שב"כ מפחד כנראה להתעסק עם גפני ולא עשו עם העניין הזה כלום".

"בתחילת 2025 הדגשנו תביעה ייצוגית על סמך הקובץ הזה. העירייה ניסתה לדחות אותנו בטיעונים פרוצדורליים, אבל בית המשפט דחה את הבקשה שלהם וחייב אותם בהוצאות ובקרוב הם צריכים לענות לגופה של תביעה ואנחנו מחכים לראות את התגובה הזו".

מוסיף ללום ומספר כי "בעקבות התביעה העירייה התחילה לשבץ בנות לסמינרים בצורה קצת יותר טובה משנים שעברו. מנהלי הסמינרים, שהיו רגילים להפקרות ושהם יכולים לעשות מה שבא להם, מקבלים הנחיה לשיבוץ ספרדיות ולכן יצאו באיומי השבתה ובימים האחרונים הם אכן משביתים את הלימודים בתואנה שהם דואגים לבנות הספרדיות שלא התקבלו... הם לא דואגים לבנות, הם דואגים לחשש מהשיבוץ שעיריית ירושלים מחייבת אותם".

מוסיף עו"ד ללום ומדגיש כי בכלל הרשויות המוניציפאליות החרדיות התופעה ידועה ומוכרת, אך בשאר הרשויות אין מסמך רשמי שיוכיח זאת כפי שאותר המסמך מירושלים. "יש בעיריות האחרות אותה זוועה אבל אין לנו ראיות שהן אקדח מעשן", הוא אומר ותוהה מדוע הייעוץ המשפטי אינו מבצע את הבדיקות הנדרשות על מנת לטפל בתופעה ש"כל ילד חרדי" מכיר אותה ומודע לה.

בעיניו האשמה כולה מוטלת על גורם אחד והוא מדינת ישראל. "אנחנו אזרחי המדינה, זכאים לשוויון וחינוך ללא אפליה, ואם זה לא קורה המדינה היא האשמה היחידה. לא גפני, לא ש"ס ולא דגל".

לשאלתנו אודות השינויים, אם בכלל, שהתחוללו מאז הקים את העמותה, משיב ללום ואומר כי "יש שינויים בפרקטיקה. בזמנו מנהלי בתי ספר יכלו להגיד לתלמידה שלא מקבלים אותה ללא נימוק ומשרד החינוך היה מגבה זאת. בעקבותינו הם חייבים לנמק ובעקבותינו הוקמו וועדות ערר שמטפלות במאות עררים בכל שנה. הפיקוח מטפל. בתחילת שנות הפעילות היו רק ארבעה מפקחים על כל החינוך החרדי בכל הארץ, והיום יש 150 מפקחים של משרד החינוך על החינוך החרדי. כך שיש התקדמות אבל יש כאן בעיה בבסיס והבסיס הוא המכסות. צריך לומר לכל מוסדות החינוך בישראל שאין דבר כזה בית ספר אשכנזי ובית ספר ספרדי".

ללום מבהיר כי הוא מוכן לקבל ולהכיל אוטונומיה חינוכית של קהילות שונות בישראל, כלומר של המגזר החרדי, אך לא נכון ולא ניתן לאפשר לכל תת פלג של תת פלג, כהגדרתו, להקים לעצמו מערכת חינוך משלו במימון המדינה.

על הטענות כלפי תנועת ש"ס, אומר ללום כי "יש הרבה אשמה על ש"ס. יש תחומים שבהם ש"ס עושה דברים טובים, אבל בנושא הזה ש"ס כשלה. ש"ס בנושא הזה היא חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון". לדבריו ישנם פתרונות שניתן היה להציב אותם כדרישה קואליציונית, "אבל לצערי הרב, את ש"ס מנהיגה קבוצה של אנשים שרואים את עצמם ככפופים לעסקונה האשכנזית החרדית הליטאית הגזענית".

עוד שאלנו את ללום אודות המחיר האישי שהוא עצמו שילם על מאבקו לבלימת תופעת האפליה, ובתשובתו אומר ללום כי הוא שילם רבות ועדיין משלם. הדברים מגיעים לכדי הטרדות, ואיומים עד כדי הצורך בתקופה מסויימת בליווי אבטחה. בנוסף יש מי שפועלים לפגוע בעיסוקו כעורך דין וכיוצא באלה.

ללום מדגיש כי אם המדינה תתעורר יש כיווני פתרון שניתן לפעול בהם. לבקשתנו הוא מציג כיוון מרכזי ולפיו "אם אגודת ישראל רוצה להקים לעצמה רשת בתי ספר שיתרימו בחו"ל או שהורים ישלמו שכר לימוד כדי לממן את זה. המדינה לא אמורה לממן לכל תת פלג את המסלול שלו".