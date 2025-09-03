סוכנות הידיעות AP פרסמה הבוקר (רביעי) שני תצלומי לוויין חדשים מאזור הכור הגרעיני בדימונה, המראים, לפי הדיווח, בנייה מואצת במקום והרחבתו באמצעות מתחם חדש.

לפי הדיווח, שבעה מומחים שבחנו את תצלומי הלוויין, שמתוארכים ל-5 ביולי 2025, סבורים כי העבודות בכור הועברו להאצה, אך חלוקים בדעתם לגבי ייעודן.

חלק מהמומחים סבורים כי מדובר ב"בניית כור חדש של מים כבדים", בעוד אחרים סבורים שמדובר בעבודות לבניית "מתקן להרכבת נשק גרעיני".

המומחים קשרו את העבודות ל"תוכנית הגרעין הישראלית" וציינו שהן נמצאות בשלבים מוקדמים.