איראן פינתה ופיזרה מערכות קירור שהיו מותקנות במתקן העשרת האורניום בנתנז, צעד שעשוי להעיד על היערכות לאפשרות של תקיפה נוספת במתקן, שהופצץ בעבר על ידי ישראל וארצות הברית במהלך המלחמה, כך חשף מומחה הגרעין האמריקני דיוויד אולברייט, נשיא המכון למדע וביטחון בינלאומי.

בתמונות לוויין חדשות מהמתקן נראים שינויים משמעותיים. בשבוע האחרון הוסרו כמעט כל המצננים משני מבני ה-HVAC - מערכות החימום, האוורור והמיזוג של המתקן.

לדברי אולברייט, האיראנים מנצלים את תקופת השבתת המתקן כדי להגן על המצננים מפני תקיפה אווירית נוספת. חלקם הועברו לשטחי נחיתה למסוקים, אחרים הוצבו ליד מתקני טיהור המים, והיתר פוזרו ברחבי המתחם. בעבר ניסתה ארצות הברית לפגוע במתקן בפורדו דרך מערכות האוורור, במטרה להגיע לאולמות ההעשרה התת-קרקעיים.

המתקן בנתנז, כ-250 קילומטר מדרום לטהרן, נחשב ללב תוכנית הגרעין האיראנית, ובו הותקנו כ-18 אלף צנטריפוגות. התקיפות הישראליות והאמריקניות גרמו לו נזק כבד, והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית העריכה בתחילת המלחמה כי הפגיעה במבנים העיליים שיתקה את אספקת החשמל והקשר לצנטריפוגות התת-קרקעיות. בהמשך, תקיפות אמריקניות נוספות פגעו ישירות באולמות אלו.