אביב אלוש חושף שיר חדש שלדבריו "חיכה 15 שנה עד שהגיע הרגע הנכון לצאת לאור" - "אֵל נוֹרָא עֲלִילָה". את השיר כתב אביב אלוש כבר לפני 15 שנים ובחר לשחררו דווקא עכשיו בחודש הסליחות.

הפזמון לקוח מתוך הפיוט המוכר הפותח את תפילת הנעילה ביום הכיפורים, בו בקשה למחילה ולגאולה קרובה. אלוש מחבר בין פיוט עתיק לעולם מוזיקלי מודרני.

בשנה האחרונה יצא אלוש למסע מוזיקלי עם מיטב היוצרים והמפיקים בתעשיית המוזיקה הישראלית, שיתוף פעולה שהביא ליצירת אלבום הבכורה "עולם הפוך" שלדברי המפיקים, זכה לחיבוק חם מהקהל ותחנות הרדיו.

"אלוש ממשיך בדרכו המוזיקלית מתוך תחושת שליחות ואמונה בכוחה של המוזיקה לגעת, לחבר ולאחד", אומרים בצוות של אלוש, "הכתיבה האופטימית, המסרים המרתקים וקולו החודר מביאים בשורה חדשה למוזיקה הישראלית תוך שילוב סוחף של אמונה בעולם המודרני".