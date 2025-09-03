בית משפט השלום בפתח תקווה הורה לשחרר שניים משלושת העצורים שהוחזקו בשב"כ בימים האחרונים.

בתחילת השבוע נעצרו השניים, אחד מהם קטין, והוטל עליהם איסור מפגש עם עורך דין.

עורכי דינם של המתיישבים מארגון חוננו דרשו בדיון בבית המשפט להסיר את מניעת המפגש ולשחררם לאלתר. בית המשפט קבע כי שני העצורים ישוחררו למעצר בית ודחה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרם בשמונה ימים.

עו"ד דניאל שימשילשווילי המייצג את המתיישבים מסר "בית המשפט בהחלטה שיפוטית יוצאת מן הכלל מורה לשחרר את מרשיי. השב"כ עשה שימוש בכלים השמורים למחבלים נגד מרשיי. בית המשפט קיבל את בקשתנו והורה לשחררם".

עו"ד אסף גונן הוסיף "החלטה נהדרת של שופט אמיץ וענייני שניקה את כל רעשי הרקע הלא רלוונטיים ופשוט הסתכל על המציאות ועל העובדות בדיוק כפי שצריך להסתכל ולבחון אותן".