בעיר האבות נרשמו רגעים היסטוריים, כאשר עשרות תלמידי ישיבת שבי חברון נכנסו לבית "ולירו", מבנה יהודי עתיק בלב הקסבה של חברון, לראשונה מאז גורשו ממנו בעליו היהודים בעקבות הטבח האכזרי בשנת תרפ"ט לפני 96 שנה.

באירוע שהתקיים לעת ערב, קבעו התלמידים מזוזה בפתח הבית, רקדו ושמחו, והחזירו את דגל ישראל ואת אור היהדות ללב חברון.

בישיבה מתארים את האירוע לא רק כצעד היסטורי אלא גם כמעשה רוחני עמוק: "כשאנחנו חוזרים אל חברון - אנחנו חוזרים אל האבות והאימהות שלנו, אל המקום שבו נטועים שורשי האומה. חברון היא הלב הפועם של עם ישראל, וממנה אנחנו שואבים את הכוח הרוחני לדורות. כל חזרה של יהודים לכאן היא לא רק חיבור לקרקע אלא חיבור לנשמה - חידוש השרשרת ההיסטורית והרוחנית של עם ישראל".

"חזרנו הביתה, ללב חברון", הם מוסיפים, "אבל אנחנו חייבים אתכם בשביל הגאולה הזאת. כל תרומה תאפשר לשפץ, להעמיד מיטות לתלמידים חדשים ולהחזיר חיים למקום שממנו גורשנו לפני כמעט מאה שנה".

לשותפות בגאולת חברון ולתרומה לשיפוץ בית ולירו - לחצו כאן

מאורעות תרפ"ט - וטבח חברון בפרט - נחרתו בזיכרון הלאומי כפרק טראגי בהיסטוריה של העם היהודי בארץ ישראל. בתוך ימים ספורים נרצחו 133 יהודים ברחבי הארץ, ובתוכם 67 יהודים בחברון. ילדים נשחטו לעיני הוריהם, בתים נבזזו ונחרבו - והבריטים, ששלטו בארץ באותה תקופה, לא נקפו אצבע. חברון, שבה התקיימה קהילה יהודית מפוארת במשך מאות שנים, התרוקנה לחלוטין מיהודיה, ורק לאחר מלחמת ששת הימים חזרו היהודים לשוב ולבנות בה את חייהם. הכניסה לבית ולירו בימים אלו נחשבת, בשל כך, לשבירת מחסום היסטורי.

האירוע התרחש אתמול בשעה 17:20. תלמידי ישיבת שבי חברון התכנסו לשיחה קצרה מראש הישיבה, הרב חננאל אתרוג, שאמר לתלמידיו: "חוזרים אל חברון - העיר המחברת בין אבות לבנים. זוהי לא רק התיישבות, זהו תיקון של עוול היסטורי ורגע של צדק רוחני: מה שנחרב בגירוש ובטבח, אנו מחיים מחדש. כשאנחנו מתיישבים כאן - כל עם ישראל מתחזק". התלמידים, כשבידיהם דגלי ישראל ומזוזה, צעדו לעבר הבית, ובתוך דקות פרצו בשירה ובריקודים כשהם נכנסים בשעריו.

אבל לצד ההתרגשות, האתגר עצום. "הבית עצמו במצב ירוד במיוחד. המבנה כולו חרב ושרוף, אין בו תשתיות בסיסיות של מים, חשמל או ביוב, כמובן שאין בו ריהוט או אפשרות למגורים", אמרו בישיבה. "אנחנו יוצאים כעת למבצע שיקום ושיפוץ מלא - כדי להפוך אותו שוב לבית של חיים ותורה".

"השיפוץ הפיזי חשוב, אבל המהות האמיתית היא חיזוק הנשמה של עם ישראל. כל חלון שנפתח וכל קיר שנבנה מחדש הם לא רק אבן בבניין - אלא נדבך נוסף בבניין הרוח, בניין האמונה והקשר שלנו אל האבות. ברור לנו: בלי הציבור הרחב זה לא יקרה. אנחנו בונים עליכם - שתהיו השותפים שמאפשרים להפוך את המקום מסמל לנוכחות לבית חי ותוסס".

העיתוי, אומרים בישיבה, טעון במיוחד. החזרה לבית ולירו מגיעה כמעט מאה שנה לאחר מאורעות תרפ"ט, ושנתיים בלבד לאחר הטבח הקשה בעוטף עזה בשמחת תורה. "זוהי התשובה שלנו לטרור", הם מסבירים. "הרוצחים צריכים להבין: לא משנה אם עברו שנתיים או מאה שנה - עם ישראל שב לכל מקום שממנו גורש. נקבע מזוזה, נניף דגל, ונחזיר חיים לכל מקום שנחרב".

באורח פלא, הכניסה לבית התרחשה דווקא בט' באלול - יום פטירתו של חיים אהרן ולירו, ראש משפחת ולירו שבבעלותה היה הבית. התלמידים הדליקו נר נשמה ואמרו קדיש לעילוי נשמתו. "אנחנו לא מאמינים שזה מקרה", אמרו בישיבה. "דווקא ביום פטירתו אנו מחיים מחדש את נחלתו, והדבר הזה מחבר אותנו עוד יותר לאבותינו ולשורשים שלנו".

ראש הישיבה, הרב חננאל אתרוג, הדגיש בדבריו את ממד השליחות: "אנחנו שמחים ומלאי תודה לקב"ה על הזכות להיות שליחים של עם ישראל ושל מדינת ישראל בעשיית צדק היסטורי בהשבת רכוש יהודי שנגזל לאחר הטבח בתרפ"ט. אבל עשיית הצדק הזו איננה משפטית בלבד - היא החזרת חיים רוחניים ללב העיר האבות, למקום שבו טמון כוחו של עם ישראל לדורות. תודה גדולה גם לשליחים הנאמנים בממשלה, במינהל האזרחי ובצה"ל, וכן לקהילת יהודי חברון וראש המועצה אייל גלמן על הסיוע בתהליך המורכב".

הישיבה עצמה נמצאת בתקופת צמיחה משמעותית. בשנים האחרונות גדל מספר תלמידיה ליותר מ-450, והבית החדש עתיד לשמש מקום מגורים נוסף שיקל על הצפיפות. "הבית הזה בלב הקסבה יהיה עבורם בית אמיתי - בית של תורה, של תפילה ושל חיבור מחודש לשרשרת הדורות", אמרו. "אבל כל זה תלוי בשותפות של עם ישראל כולו. אנחנו צריכים אתכם כדי להשלים את השיפוץ, את הריהוט ואת ההכשרה. זה מה שיהפוך את בית ולירו לא רק לעוד נכס יהודי בעיר האבות - אלא לבית חי ותוסס שמקרין על כל הסביבה".

בישיבת שבי חברון מסכמים את האירוע במילים פשוטות: "חזרנו הביתה, ללב חברון. זו צוואה של הדורות - ואנו זוכים לקיים אותה. אבל המשימה הזו גדולה מכדי שנעשה אותה לבד. אנחנו חייבים אתכם בשביל הגאולה הזאת! כל תרומה וכל שותפות הן אבן נוספת בשיקום הבית, מיטה לתלמיד חדש, וחלק מהחזרת החיים ללב חברון".