ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, התייחס היום (רביעי) לפתיחת מבצע "מרכבות גדעון ב'" והבהיר כי "לא ניתן עוד להסתפק בהבטחות או ב'מס שפתיים' בנוגע לטיפול בחמאס".

לדבריו, ה-7 באוקטובר ממשיך לזעזע את נפש העם והשנתיים האחרונות היו מורכבות במיוחד, כאשר בניו יחד עם עשרות אלפי מילואימניקים מסכנים את חייהם למען השבת החטופים והסרת האיום מעל ישראל.

דוידי תקף בחריפות את הקריאה לעסקה "בכל מחיר" ואת הגישה כי בעתיד "נבוא חשבון עם החמאס". "במשך 20 שנה זעקתי לחסל את החמאס. ומה נעשה? החמאס רק צמח והתחמש. הפעם חייבים ללכת עד הסוף", אמר.

בדבריו קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל ריבונות ישראלית על רכס בית חנון ורכס השבעים, להסיר את המיגון מהרכבת, ולהכריז כי צה"ל נמצא בשטח זה לנצח. "מי שמבכה את הסרת המיגונים מוכן לחיות תחת איום מתמיד מצד חיות טרף. לא הגיע הזמן לביטחון אמיתי? לשקט? לחיים בלי מיגונים? רק החלה של הריבונות תאפשר הקמת בסיסים והחזרת השקט", הדגיש.

הוא התייחס גם לזירה הבינלאומית ואמר כי לא שמע את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קורא לישראל לסגת מהרכסים הללו. "לא משנה מה אומרים בעולם - זה הבית שלנו, הביטחון שלנו, ואין כאן פשרות. אנחנו לא רוצים לכבוש שטחים כדי להרחיב גבולות, אלא לחסל איומים. ואם זו הדרך - כך צריך לפעול".

לצד המסר הביטחוני חזר דוידי על מחויבותו להמשך פיתוח העיר שדרות: "אני את שלי עושה. אני מפתח את העיר, מביא עוד 700 משפחות חדשות לשדרות בחודש הקרוב, בונה גנים ובתי ספר ומבסס את עמנו בעיר הזו".

דוידי גם הגיב לדוח מבקר המדינה שפורסם היום והתייחס, בין השאר, לתפקודו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', במהלך המלחמה, ואמר: "מהיום הראשון של המלחמה קיבלנו טיפול מעל ומעבר מסמוטריץ' וצוות משרדו בכל מה שקשור לעיר שדרות, גם בטיפול בנזקים, גם בפינוי התושבים והליווי שלהם לאחר מכן וכמובן בכל מה שקשור למתווה הפיצויים והמענקים לתושבים".