שר התקשורת שלמה קרעי הודיע היום (רביעי) כי בכוונתו להפעיל את "חוק הנכבה" ולשלול תקציב מתאגיד השידור הציבורי. זאת, בעקבות מימון הסרט "1948-לזכור ולשכוח" והכוונה לשדרו במסגרת שידורי התאגיד.

לדברי קרעי, הסרט "מעליל על חיילי צה"ל מעשי טבח ואונס בזמן מלחמת העצמאות".

מכתבו של קרעי

הוא שלח התראה למנכ"ל התאגיד, ובה כתב כי יפעל לשלול מהתאגיד סכום השווה לפי שלושה מהתקציב שהושקע בהפקת הסרט.

בביקורת חריפה שפרסם אמר השר קרעי, "כיצד העמיק התאגיד עד לדיוטא תחתונה זו, שבה ערב הכרעת האויב במלחמה הארוכה ביותר בתולדותינו, בשעה שעשרות ישראלים עודם נמקים בשבי האויב ורבבות לוחמים נערכים לחרף נפשם במערכה על הישרדותנו, בוחר התאגיד לתת במה לתעמולת אויב שקרית, לרפות את ידי לוחמינו ולהפיח רוח באויב?"