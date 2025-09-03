בית משפט השלום בבאר שבע שחרר היום (רביעי) את הרב חיים יוסף דוד אברג'ל מנתיבות למעצר בית עד יום שלישי הקרוב.

השופט צבי פורר הסביר בהחלטתו כי החשד נגד הרב עדיין מבוסס וקיימות עילות מעצר, אך ניתן לאזן אותן באמצעות חלופת המעצר שהוצעה.

הרב אברג'ל נעצר ביום ראשון האחרון בעקבות תלונות שהוגשו במשטרה על עבירות מין שביצע לכאורה בנשים ובנערות. עשרות מתומכיו הגיעו לבית המשפט כדי למחות על מעצרו.

במהלך הדיון ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים, ואף להרחיק אותו מנתיבות ומאזור הדרום לתקופה של עד 30 ימים. בנוסף, המשטרה ביקשה לאסור עליו לשהות ביחידות עם נשים.

נציג יחידת ההונאה במחוז דרום אמר, "מאז החקירה החשד התעצם. היחידה החוקרת פועלת בצורה אינטנסיבית ומאומצת".

פרקליטו של הרב ביקש לקצר את תקופת המעצר בשל קיומה של הילולת ה"בן איש חי" ביום ראשון הקרוב בנתיבות. בהחלטתו, אפשר השופט פורר לרב להשתתף בהילולה.

לדברי השופט, "היו פעולות חקירה רבות שניתן היה לשבשן, ובעקבות זאת הוריתי על מעצרו של החשוד עד היום. מאז המעצר, היחידה החוקרת פעלה באינטנסיביות ויש לומר כי הפכה כמעט כל אבן אפשרית, כדי להגיע למצב שבו החשש לשיבוש הליכי החקירה הצטמצם באופן משמעותי".