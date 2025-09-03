נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי קיבל אתמול את העותק הראשון של סידור התפילה הראשון שתורגם אי פעם לשפה האוקראינית, במסגרת "ארוחת הבוקר הלאומית לתפילה" באוקראינה.

הסידור הוענק לנשיא על ידי הרב הצבאי מטעם פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה, יעקב סיניאקוב, ובשבועות האחרונים חולק לאלפי ילדים יהודים במדינה לקראת שנת הלימודים החדשה.

הטקס התקיים לרגל פתיחת שנת הלימודים שמכונה באוקראינה "הצלצול הראשון", והשתתפו בו בכירים בממשל, אנשי דת, רבנים צבאיים, משפחות חללי המלחמה וארגוני סיוע.

המטרה הוגדרה כהצבת המחלוקות הפוליטיות הפנימיות בצד והרבות באחדות, אמונה וערכים משותפים.

התרגום לאוקראינית מהווה חלק מתהליך מואץ של זניחת השפה הרוסית לטובת השפה הרשמית באוקראינה, תהליך שהחל עוד קודם למלחמה אך קודם משמעותית בעקבותיה.

עותקים מהסידור הוענקו גם לשר ההגנה דניס שמיהאל, ליושב ראש הפרלמנט רוסלן סטפנצ'וק ולמשלח המיוחד של ארה"ב למלחמת רוסיה-אוקראינה לוטננט-גנרל קית' קלוג.

הסידור הודפס בנוסח "תהילת ה'" באישור ההוצאה הרשמית של חסידות חב"ד-ליובאוויטש "קה"ת", וכולל תפילת שחרית לימות החול, פירושים והערות ביאור.

אלפי עותקים כבר חולקו לקהילות יהודיות ברחבי המדינה לרגל חודש אלול, ובקרוב צפויה לצאת מהדורה מלאה הכוללת תפילות מנחה וערבית.

במהלך שנת הלימודים שנפתחה, קיבלו אלפי ילדים בבתי הספר היהודיים ברחבי אוקראינה, רובם של רשת "אור אבנר", את סידור התפילה. כיוון שחלקם אינם דוברי רוסית כלל, הם יוכלו להיעזר במהדורה החדשה להתפלל בשפתם.

התרגום מתבצע במסגרת מרכז הוצאה לאור ותרגום מיוחד של הפדרציה, הפועל באופן שיטתי להנגשת ספרי יסוד יהודיים לשפה המקומית.

הפעילות מתקיימת בין היתר לבקשתו של הנשיא זלנסקי מהרב מאיר סטמבלר העומד בראש הפדרציה. בפברואר 2022 קיבל זלנסקי את העותק הראשון של ספר תהילים מתורגם לאוקראינית לרגל יום הולדתו ה-45, ומספר ימים לאחר מכן ציטט ממנו באחד מנאומיו.

הסידור הודפס בבית הדפוס של מיכאל שפרין בחרקוב, שספג פגיעה ישירה של טיל רוסי לפני יותר משנתיים, בתמיכתו של מארק מנחם מנדל וינארסקי.