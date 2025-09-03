ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט התכנסה היום לדיון נוסף בהצעת חוק הגיוס.

בפתח הדיון אמר יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט כי "אני חפץ בגיוסם של חרדים לצבא בהתאם להיערכות צהל בעניין. אני מקבל הרבה מאוד פניות לגבי פרסומים שהיו ביומיים האחרונים, לאחרונה מתפרסמים שלל פרסומים שונים שמיוחסים לחוק הגיוס. חשוב לי להבהיר שהדיונים בוועדה הם הפלטפורמה הרשמית להתעדכן ממנה, פה מתקבלות ההחלטות.

"מאז שנכנסתי לתפקיד אני מקיים פגישות רבות, שומע פתרונות והצעות מגוונות ופתוח לשמוע את כלל הדעות. דבר אחד ברור, בכל הפתרונות שנבחנים, הצורך בעליה במספר המתגייסים החרדים לצה"ל כחלק מההתמודדות עם צרכי כוח האדם של הצבא במציאות הביטחונית הנוכחית.

"ישנה הבנה שבעיצומה של מלחמה הצורך בחיילים הוא דחוף והכרחי. נמשיך לפעול להסדרה כוללת ויציבה של חוקה גיוס, מתוך אחריות, שיתוף פעולה ורצון אמיתי להגיע לפתרון שיחזק את צה"ל וייטיב עם החברה הישראלית כולה."

ח"כ יולי אדלשטיין, שהודח לפני חודשים אחדים מראשות הוועדה, הבהיר כי גיוס חרדים יתרחש, לדבריו, רק במסגרת המתווה שהציג לח"כים החרדים בטרם הודח.

"אני רוצה להפנות את תשומת הלב, לפי נוסח הסעיף כפי שמופיע כאן שר הביטחון לא יכול לתת פטור אפילו לאדם אחד. הסעיף אומר שניתן לעשות זאת "בהתחשב בצרכי הביטחון ובהיקף הכוחות הסדירים". הייתה לנו פה ישיבה חסויה , אמרו לנו גורמים מקצועיים מה המצב של הכוחות הסדירים, לכן בנוסח הנוכחי של הסעיף, שר ביטחון סביר לא יכול לפטור אפילו אדם אחד.

"אכן סמכותו של היו"ר לקבוע מה יעלה לדיון, אני שואל לגבי עילות התהליך. אם המטרה להגיע לחוק גיוס, היו פה דיונים רבים, הגענו לאיזה שהוא נוסח שהיה פשרה מאוד עמוקה, אז אם הכוונה להגיע למשהו פחות מיזה אחרי עוד סדרת דיונים אז ודאי שלא יהיה משהו שיגייס חרדים, אם הכוונה להגיע לחוק גיוס אז חבל עכשיו להתחיל את אותו תהליך עד שנגיע לאותה נקודה".

ח"כ בני גנץ הוסיף: ""כבר עשר שנים אני מדבר על הצורך בלעדכן את מתווה שירות, מה שעשינו ב70 שנה הראשונות לא יתאים ל70 שנה הבאות. האתגרים התשנו החברה השתנתה אי אפשר להשאיר את זה באותו מודל. השירות זה לא אילוץ זו זכות שצריך למממש.

"ניסינו לקדם מתווה שירות ואז הגיע הקורונה, ואז ממשלת השינוי לא רצתה לקדם את מתווה שירות ולכן שמו פה הצעה שהיא בבחינת חוק גישור עד שנוכל לקדם את מתווה השירות.

"לצערי קרה לנו ה7.10 ומה שאנחנו צריכים עכשיו זה אחד כן להגיע למתווה שירות ושתיים כן להגדיל את המספרים כי הצרכים רק החמירו ממה שהיה. החוק שהצעתי אז לא רלבנטי היום.

לאחיי החרדים, האמת שכואב לי. הייתה צריכה להיות התייצבות של המנהיגים, הרבנים והציבור בשעה כל כך גורלית למדינת ישראל. ואם אנחנו חפצים שתהיה פה מדינה בעוד חמישים שנה שההרכב הדמוגרפי יהיה 60% חרדים, כולם צריכים להימצא בתוך משימת השירות."

ח"כ אפרת רייטן: "אני מקבלת את הנוסח הזה הישן שעבר בממשלה שלנו, ובאותה מידה אני מחזיקה את הנוסח שעבדתם עליו במשך שנה וחצי, והוא זה שאמור להיות זה שמביא לידי ביטוי את כל הדיונים שעשינו כאן. יש הבדל של שמים וארץ בין הנוסחים ולא ייתכן שאנחנו חוזרים לנוסח הישן שהוא עקר ולא לוקח בחשבון את כל מה שעלה כאן בדיונים".