ישיבת ברוכין, מהישיבות המובילות בישראל בהכשרת קצינים ולוחמים, פותחת שלוחה גדולה בטבריה.

המהלך זכה לברכת הנהגת העיר, הרואה בו מנוף אדיר לחיזוק הקהילה ולמשיכת משפחות חדשות.

המוסד החינוכי החדש עתיד לשלב לימוד תורה, חינוך לערכים, אהבת הארץ והכנה לשירות משמעותי וקצונה בצה"ל.

מדובר בצעד אסטרטגי לחיזוק העיר והאזור כולו, אשר ימשוך משפחות חדשות, יחזק את קהילת הציונות הדתית המקומית ויתרום רבות למערכת החינוך והחוסן החברתי בעיר.

ישיבת ברוכין, שתלמידיה מתגייסים לשירות משמעותי בכל זרועות הביטחון וצה"ל - רובם לתפקידי פיקוד וליחידות מיוחדות, נוסדה מתוך חזון להצמיח דור של לוחמים-מנהיגים, אוהבי תורה ועם.

מאות מבוגריה כבר משרתים כיום בתפקידי קצונה ופיקוד במערך השדה, המודיעין, הטכנולוגיה והסייבר ומהווים מופת לחיבור עמוק בין תורה, ציונות ומנהיגות.

ראש עיריית טבריה יוסי נבעה בירך על המהלך ואמר: "הקמת ישיבה קדם-צבאית בטבריה היא מהלך אסטרטגי מהמעלה הראשונה - הוא התאפשר לאחר שמספר רשויות בצפון הארץ נאבקו על פתיחת השלוחה בעירן. זהו חיזוק אדיר לעיר, לערכיה ולעתידה והיא תתרום תרומה אדירה לקהילה בשלל תחומי החיים. אין לי ספק שהישיבה תהפוך למוקד של חינוך, ציונות ומנהיגות ותשפיע לטובה על הדור הצעיר בטבריה והצפון כולו. כפי שקרה בערים אחרות, כך אני רוצה להאמין יקרה גם בטבריה - תלמידי הישיבה הנפלאה הזו ישארו לגור בעיר, יקימו משפחה ויבנו פה את ביתם. אני מודה למנכ"ל העירייה שמעון פיניאן, סגן ראש העיר אביב יצחק, חבר המועצה רפאל טרבלסי והיועמ"ש שמעון בלסן שהיו חלק מהצוות האסטרטגי שהביא להצלחת התהליך".

גם סגן ראש העיר הממונה על החינוך אביב יצחק, הדגיש את חשיבות המהלך למערכת החינוך בעיר: "ישיבה קדם צבאית היא חממה לערכים ולמצוינות. היא מגדלת מנהיגים, קצינים ואנשי עשייה חדורי שליחות. עבור מערכת החינוך בטבריה מדובר בהזדמנות נדירה להציב מודל של חינוך איכותי וערכי, שיחזק את כלל המוסדות בעיר".

חבר מועצת העיר רפאל טרבלסי, נציג הציונות הדתית, מסר בהתרגשות: "זהו יום חג לעיר טבריה. לאחר פגישות רבות ועבודה ממושכת, אנו זוכים לראות את החלום מתגשם - ישיבה קדם צבאית שתהווה מוקד חינוכי-קהילתי מהחשובים שקמו כאן. אני מודה לראש העיר ולסגנו על השותפות האמיתית, ומאמין שהמהלך ישפיע לטובה על דורות רבים".

ראש הישיבה אל"מ במיל' הרב חיים ברוך, הוסיף בברכתו: "אנו נרגשים לפתוח דף חדש ומשמעותי בהיסטוריה של ישיבת ברוכין. טבריה - עיר עם עבר מפואר ושורשים רוחניים עמוקים, תהפוך לבית למאות תלמידים שילכו בדרך התורה והציונות ויקדישו את חייהם לשירות משמעותי בצה"ל ולחיזוק עם ישראל. אנו מודים להנהגת העיר על האמון והשותפות ובטוחים כי יחד נצמיח דור מופלא של תלמידי חכמים, לוחמים ומנהיגים".

הקמת השלוחה בטבריה מצטרפת לשלוחות נוספות של ישיבת ברוכין, בהן: לוד - שם פועלים כיום כ-120 תלמידים.

בעירייה ובקהילה מאמינים כי בתוך מספר שנים יהפוך בית המדרש החדש בטבריה לבית קבע איתן, שיגדל מאות תלמידים ויהווה עוגן חינוכי-ערכי מרכזי בעיר.