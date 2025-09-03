בטקס שהתקיים היום (רביעי) בקריית ארבע חברון, נחנך רחוב חדש שנקרא על שמו של הרב אליעזר ולדמן ז"ל - ממייסדי היישוב, מראשי ישיבת ניר, ומדמויות המפתח בבניין התורה וההתיישבות באזור.

הרחוב שנחנך ממוקם בסמוך לישיבת ניר, והוא ייקרא מעתה "רחוב הישיבה - על שם הרב אליעזר ולדמן". את הטקס יזמה מועצת קריית ארבע, והוא התקיים במעמד ראש המועצה ישראל ברמסון, רבה של קריית ארבע הרב אברהם יצחק שוורץ, בנו וראש הישיבה הרב נעם ולדמן, חבר הכנסת אריאל קלנר, אלמנתו הרבנית רות ולדמן, בני משפחה, תלמידים ומוקירי זכרו.

הרב ולדמן ז"ל הקדיש את חייו ללימוד תורה, להנהגה רוחנית ולבניין הארץ, והיה מראשי המחנה הדתי-לאומי בהובלת ההתיישבות ביהודה ושומרון.

ראש המועצה ישראל ברמסון אמר בטקס:"הרב ולדמן היה עמוד האש ההולך לפני המחנה. בזכותו ובזכות רעייתו הרבנית רות שתחיה, עוצב אופייה של קרית ארבע חברון כעיר תורה וציונות. קריאת הרחוב על שמו היא רק סמל קטן להוקרה הענקית שאנו חבים לו".