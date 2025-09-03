בטקס חגיגי שנערך היום (רביעי) העניקה אוניברסיטת אריאל בשומרון תואר דוקטור לשם כבוד לשבעה אישים בולטים מתחומי התרבות, הבריאות, המשפט, המדע, הביטחון והספורט.

בין מקבלי התואר לשנת 2025: אורן סמדג'ה, המדליסט האולימפי הראשון של ישראל בג'ודו; האמן יהורם גאון; יודי יובל רקנאטי, מחלוצות בריאות הנפש הקהילתית; עו"ד חגי סיטון, משפטן ופעיל ציבורי; פרופ' מיכל שוורץ, חוקרת מוח פורצת דרך; אלוף (מיל') אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר; ופרופ' קרל רייס, חבר פרלמנט בצ'כיה ותומך רבת שנים בישראל.

הטקס התקיים במעמד נשיא האוניברסיטה פרופ' אהוד גרוסמן, יו"ר הוועד המנהל אלוף (מיל') עמי שפרן, רקטור האוניברסיטה פרופ' אלברט פנחסוב, דיקנים, חברי הנהלה ובני משפחות מקבלי התואר.

פרופ' מיכל שוורץ אמרה, "דווקא בימים אלה צריכים להעריך את היכולת של האקדמיה להיות כחלון הראווה של מדינת ישראל של החוסן הכלכלי והחוסן החברתי".

בשם מקבלי התואר דיבר אלוף (מיל') שקדי, שהודה על הבחירה והדגיש את השילוב בין מצוינות מקצועית למחויבות חברתית וחינוכית.

פרופ' אהוד גרוסמן ציין, "העתיד נבנה דווקא מתוך החיבור הזה בין אחריות אישית לבין מחויבות ציבורית. מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד השנה מגיעים מתחומים שונים - מדע, חינוך, ביטחון, תרבות, משפט, דיפלומטיה, חברה - אך לכולם מכנה משותף: היכולת להוביל, לחדש, לרפא, לעצב. הם לא רק מצטיינים בתחומם - הם סמל למחויבות עמוקה לחברה, למדינה, ולעולם".