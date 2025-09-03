השקת בית הדין בנתיבות עידו סופר

בנתיבות נחנך בית דין חדש לממונות בשם "משפט הצבי", לזכרו של הרב צבי סגרון, שהיה רב קהילת המת"ל הדתית-לאומית בעיר וכחלק מרשת בתי הדין של ארץ חמדה גזית.

לפני כשבע שנים, מעט לפני פטירתו, ניסה הרב סגרון להקים בית דין מקומי לממונות - ניסיון שלא צלח אז, אך כעת מתגשם חזונו.

בין הדיינים המכהנים בבית הדין החדש: הרב ארי סט, הרב דוד אסולין, הרב גואל דידי, הרב עוז מורנו, הרב ישראל נחשוני והרב שגיא מזוז שישמש גם כמנהל בית הדין.

באירוע הפתיחה נשאו דברים שורת רבנים ואישי ציבור. הרב שגיא מזוז פתח את האירוע ואמר, "תפקיד הדיינים לא רק לעשות דין, אלא פעמים שעליהם לעשות פשרה בין הצדדים, שפעמים שהשלום חשוב יותר מאשר הדין. ובשביל לעשות שלום צריך דיינים שלא רק יודעים הלכה אלא מבינים את נפש האדם".

הרב ישראל נחשוני התייחס לחשיבות הקרבה התרבותית והחברתית בין הדיינים לבעלי הדין, ואמר, "כאשר השופטים הם מ'השבט' של בעלי הדין, הם מהקהילה שלהם, באופן טבעי בעלי הדין מזדהים ומכבדים יותר את הדיינים ואת פסיקותיהם".

הרב אברהם סגרון, בנו של הרב צבי סגרון ז"ל, סיפר כי אביו ניסה להקים את בית הדין עוד בחייו, אך הדבר לא עלה בידו, וכעת מתגשם חלומו - "והדבר מהווה נחת רוח גדולה לאביו ז"ל".

לקראת סיום, הרב משה שוקרון, מרבני הקהילה המקומית, הדגיש את ההתפתחות התורנית בעיר: "נפתחים שיעורי תורה, כוללי הלכה, וכעת גם בית דין".

הרב שגיא מזוז סיכם את הערב באומרו, "אנחנו מקווים שיהיו כמה שפחות מקרים המצריכים התערבות של בית דין, אך אם יהיו מקרים שכאלה (ויהיו), אנחנו מקווים שהם יגיעו לפתחו של בית הדין שלנו, ומצדנו נשתדל לקיים את דברי הגמרא - 'צדק צדק תרדוף - אחד לדין ואחד לפשרה'".