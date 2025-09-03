סמוטריץ' בבית “ולירו” בקסבה של חברון ללא קרדיט

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ביקר הערב (רביעי) בבית "ולירו" שבקסבה בחברון - בית היסטורי שנגאל לאחרונה.

הכניסה לבית התאפשרה לאחר עבודה ממושכת של מינהלת ההתיישבות, הפועלת תחת סמכותו ובהנחייתו של השר.

אתמול שבו עשרות תלמידי ישיבת שבי חברון לבית "ולירו" - הבית ממנו גורשו יהודים לאחר הטבח הגדול בשנת תרפ"ט (1929), בו נרצחו 67 יהודים בחברון מתוך 133 שנרצחו ברחבי הארץ.

במשך שנים שימש הבית כנגריה ועמד במצב ירוד, והוא מוגדר כיום כסמל של צדק היסטורי והמשכיות יהודית בלב העיר.

סמוטריץ' אמר, "אתמול זכינו ב"ה להשיב את הגזילה לבעליה. 96 שנה לאחר פרעות תרפ"ט זכינו בסמכות וברשות לתת אישור לישיבת שבי חברון שנמצאת מעבר לחומה שפרצנו עכשיו. אנחנו ממשיכים לבנות, לפתח, להסדיר, לתקן עוולות ולהשיב גזילות. תודה רבה לישיבת שבי חברון שמשמיעים את קול התורה במקום הזה. ושבו בנים לגבולם".

בישיבת שבי חברון הוסיפו, "השר סמוטריץ שליח ציבור נאמן, משכמו ומעלה. ארץ ישראל , עם ישראל ותורת ישראל הם הכח המניע אותו. הוא מוביל מהפכה חסרת תקדים בהתיישבות לצד ניהול משרד האוצר בתקופה מורכבת ביותר.. אחרי שנים ארוכות בהן שער הקסבה של חברון נשאר סגור, אנו זוכים עתה לחזות ברגע היסטורי - 96 שנים לאחר הטבח הנורא שאירע כאן בתרפ"ט, בו נרצחו ונטבחו יהודים בבית הסמוך למקום זה, השער נפתח שוב".