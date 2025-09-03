הרב שניאור קץ, מחנכם הגדול של כל בניי. איננו. איזו אבידה! אור במכפלות כבה! נפטר לאחר שנה של ייסורים קשים מן המחלה.

הרב שניאור קץ לקח על עצמו משימה כבדה מנשוא, להקים מוסדות חינוך ברוח ציונית חסידית בצפון. כל השנים עשה זאת בשמחה וזאת למרות המשא הכלכלי הכבד מנשוא שהיה כרוך בזה.

לרב שניאור היה מנהג, להזמין אותי להוביל את התוועדות יט כסלו כל שנה. יצא שפעם בשנה לפחות היינו נפגשים. השתדלתי להרעיף עליו כמה שיותר את אהבתי והכבוד שרכשתי לו על כל הטוב שהוא עשה לכל כך הרבה בחורים ומשפחות ועל התורה שלימד את ילדיי.

ראיתי לפני אדם שמח אך בגוף חלש. תמיד התחננתי לפניו שייתן לאחרים את האחריות ויתרכז בבריאות. הוא היה מחייך, מנסה, אך ממשיך להוביל.

מחלתו ופטירתו מכאיבה כל כך. היא גם צוואה בעיניי לסייע ככל הניתן לאנשי החינוך בעבודת הקודש

כבה נר צפוני. אוי לנו.