לאחר לימוד מתוך ספרי צדיקים ופסוקי תנ"ך, נפגשו עמיחי פלסר ובני משפחת למפרט עם הפסוק מישעיהו, "ה' לְהוֹשִׁיעֵנִי וּנְגִנוֹתַי נְנַגֵּן כָּל יְמֵי חַיֵּינוּ עַל בֵּית ה'", ממנו נולד הלחן החדש.

ההשראה לשיר מגיעה מדמותו של חזקיה מלך יהודה, שניצב מול צרה כפולה - פלישת סנחריב וחולי אישי - אך ניצל לבסוף בזכות תפילה וביטחון. מתוך השבר, נולדת השירה: "הוא מודה ומנגן, ורוצה לא להפסיק לנגן", משתף פלסר.

במילותיו של פלסר, "רוצה שלבו לא יהיה גס בניסים ובחסדים, רוצה להמשיך ולהיות מלא בהודאה ושירה כל החיים. נגינה היא לפגוש איך רע הופך לטוב". לדבריו, הנגינה יוצרת קשר בלתי אמצעי - גם בין אדם לחברו וגם בין האדם לבוראו, ומבטאת שפה פנימית שמעבר להסברים שכליים.

את הלחן יצרו עמיחי פלסר והרב רפאל למפרט, מרבני מכינת בני דוד. בהפקה המוזיקלית השתתפו ערן קליין (עיבוד, פסנתר, תופים, מיקס וגיטרות), נעם שפייר (קמנצ'ה), ובני משפחת למפרט יחד עם פלסר בשירה. את עיצוב התמונה ליוו ציון למפרט ותהילה פלסר.