מנהיגי ארגוני הטרור הפלסטיניים המתגוררים בחו"ל נוקטים באמצעי זהירות מחמירים, כך דיווח עיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי.

מקור מצרי אמר לעיתון כי קהיר הזהירה מפני כל פגיעה במזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי זיאד א-נח'אלה, המתגורר בקהיר, לאחר איומים גוברים לפגוע בו.

ביום ראשון, התייחס רב אלוף אייל זמיר לחיסול דובר הזרוע הצבאית של חמאס - ושיגר איום לשאר הבכירים של ארגון הטרור.

"צה"ל פועל באופן התקפי, ביוזמה ובעליונות מבצעית בכלל הזירות ובכל עת. ברצועת עזה, תקפנו אתמול את אחד מבכירי החמאס, אבו עוביידה, לאחר שרוב הנהגת החמאס חוסלה, והיד עוד נטויה. רוב שלטון החמאס שנותר יושב בחו"ל, נגיע גם אליהם. המהלך הזה מצטרף לשורת תקיפות משמעותיות של צה"ל בתימן, בלבנון, בסוריה ובזירות נוספות. אנחנו מפתיעים, יוזמים ומגיעים לכל יעד כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל".