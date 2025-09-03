חיסול המחבלים דובר צה"ל

כלי טיס של חיל האוויר חיסל הערב (רביעי) בתוך שעתיים שני מחבלים בדרום לבנון, כך הודיע צה"ל.

בהכוונת אוגדה 91, הותקף וחוסל עבד אלמנעם מוסא סוידאן, נציג חיזבאללה בכפר יאטר. במסגרת תפקידו היה אחראי לקישור בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים כלכליים וצבאיים.

מצה"ל נמסר כי סוידאן פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור, לרבות השכרת בתים לצורך אחסון אמצעי לחימה וביצוע מעקב.

במקביל, בהכוונת אוגדה 210, חוסל מחבל נוסף מארגון "הפלוגות הלבנוניות", שפעל בהכוונת חיזבאללה בכפר שבעא שבדרום לבנון.

בצה"ל הדגישו כי פעילותם של המחבלים היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון, וכי "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".