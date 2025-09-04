טאהר אל-נונו, יועץ התקשורת של מנהיג חמאס איסמעיל הנייה, מסר היום (חמישי) כי הנהגת הארגון פועלת במספר מישורים בזירה הערבית, האסלאמית והבינלאומית במטרה להביא להקלה במצב ההומניטרי ברצועת עזה.

לדבריו, חמאס מקיימת מגעים עם מספר מדינות, וזאת בעקבות סירובה של ישראל לדון בהצעת הפסקת אש שהועברה אליה לפני כשבועיים באמצעות המתווכים, לאחר שחמאס הודיעה כי היא מקבלת את עיקרי ההצעה.

אל-נונו הוסיף כי חמאס שואפת לגבש עמדה פלסטינית מאוחדת להתמודדות עם ההסלמה בשטח, וציין כי גם ביהודה ושומרון צפויה, לדבריו, הסלמה ביטחונית קשה, "שלא תהיה פחות חמורה מזו שבעזה".

בהודעה משותפת שפורסמה היום, קראו שר החוץ המצרי בדר עבד אל-עאטי, וחוסיין אל-שייח’, סגנו של יו"ר הרשות הפלסטינית, להגביר את הלחצים האזוריים והבינלאומיים על ישראל. לדבריהם, יש לכפות על ישראל להפסיק את המלחמה ולקבל את ההצעה שהועברה על ידי מצרים וקטאר, בהתבסס על מתווה השליח האמריקאי סטיב ויטקוף.