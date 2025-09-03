ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב (רביעי) את מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בעקבות פרסום דוח שייחס לו ולשרים בכירים כשלים בטיפול בעורף מאז תחילת המלחמה.

בדוח, שהוקדש לניהול הממשלתי של התחום האזרחי, כתב אנגלמן כי "מאות אלפי תושבים חוו על בשרם את הכשלים של ממשלת ישראל בניהול התחום האזרחי במלחמת חרבות ברזל". המבקר הטיל אחריות על נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

משרד ראש הממשלה הגיב: "בעוד ממשלת ישראל משיגה הישגים היסטוריים חסרי תקדים ששינו את פני המזרח תיכון, דוח מבקר המדינה עוסק בהערות שוליים חסרות חשיבות אמיתית".

נתניהו אף טען כי הדוח מתעלם מהעובדה שמדובר ב"מלחמה קיומית שנפתחה ללא התראה מוקדמת", וכינה אותו "מסמך בלתי רלוונטי".

לדבריו, "ממשלת ישראל הצליחה לפעול באופן מיידי ויצרה שיטת עבודה מתאימה למצב חירום ייחודי שהתקיים. הדוח אינו מבוסס על נתונים מלאים ומעודכנים ואינו נותן שום ביטוי לעשייה האדירה של ממשלת ישראל לאורך המלחמה שמתנהלת עד היום".

הוא מנה את הישגי המלחמה: "במהלך המלחמה, ישראל הכתה קשות בחמאס ובחיזבאללה וחיסלה את צמרת ההנהגה שלהם, הובילה לנפילת משטר אסד בסוריה, והסירה מעליה שני איומים קיומיים מאיראן - איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. כל זאת, במקביל לניהול תוכנית לשיקום העורף וטיפול במפונים, בנפגעים ובמשפחות החטופים. הממשלה הקצתה למשימות אלה עשרות מיליארדי ש"ח, הקימה מנהלת 'תקומה' בדרום, מנהלת 'תנופה' בצפון ומנהלת חטופים. כתוצאה ישירה מפעילות הממשלה, שנת הלימודים נפתחה בהצלחה כאשר 95% מתלמידי הצפון חזרו ללמוד בבתי הספר ביישוביהם, לרבות ישובים צמודי גדר. תודות לניהול הכלכלי של הממשלה, כלכלת ישראל נשארה עוצמתית, שער השקל התחזק, הבורסה בשיא וישראל קיבלה יותר השקעות מחו"ל (מו"פ) מכל מדינה אחרת, מלבד ארה"ב".

עוד הודגש כי "רק לפני ימים אחדים, השבועון הנודע 'פורבס' דירג את מדינת ישראל בין עשר המדינות החזקות בעולם. ראש הממשלה דוחה את המסקנות המופרכות העולות מהדוח ורואה בו כמסמך בלתי רלוונטי".

נתניהו האשים את המבקר: "התזמון בפרסום הדוח ערב הכניסה והשתלטות על העיר עזה, שהיא שלב קריטי בהכרעת החמאס, תמוהה ומעלה סימני שאלה ביחס למטרת הפרסום והמסקנות שבדוח. ראש הממשלה נתניהו קיים את הבטחתו לשנות את פני המזרח תיכון, תוך ניהול מערכה מדינית, ביטחונית ואזרחית בנחישות ובאחריות, לשם החזרת כל חטופינו ומימוש יתר מטרות המלחמה".

מנגד, משרד מבקר המדינה הדגיש כי הדוח התמקד בניהול הממשלתי של התחום האזרחי במהלך הלחימה, "הדוח שפורסם היום מתמקד בניהול הממשלתי של התחום האזרחי במהלך מלחמת חרבות ברזל. תוצאות הפערים והכשלים בדוח זה באו לידי ביטוי באיכות המענה שסיפקה הממשלה לתושבי ישראל בשורה ארוכה של תחומים. על ראש הממשלה לפעול לתיקון הליקויים שפורטו בדוח".

עוד נמסר כי "משרד מבקר המדינה מצוי בתהליכי ביקורות רבים בכל הנוגע לטיפול הממשלתי בתחומים האזרחיים, לצד ביקורות על ליבת הכשל שקדם לטבח 7.10. עם השלמתם הדוחות יתפרסמו לציבור".

לסיום הודגש כי "מבקר המדינה וצוותי הביקורת ימשיכו במילוי תפקידם הציבורי חרף ההתקפה מצד ראש הממשלה, יו"ר האופוזיציה וגורמים מבוקרים אחרים בעת האחרונה. ביקורת על פעולתם של כלל הדרגים - המדיני, הצבאי והאזרחי, תימשך כפי שהודיע המבקר מהרגע הראשון".