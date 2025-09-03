חמישה עשר בני אדם נהרגו וכ-18 נוספים נפצעו הערב (רביעי) בקריסת רכבל בליסבון, בירת פורטוגל. מדובר ברכבל "מעלית גלוריה" (Gloria Elevator), אחת האטרקציות התיירותיות המרכזיות בעיר. כלי הרכב הידוע כ-funicular הידרדר במורד הרחוב וקרס. צוותי חירום והצלה גדולים הוזעקו למקום והחלו לטפל בפצועים. לפי הדיווחים, חלק מהנפגעים במצב קשה. הרשויות בליסבון פתחו בחקירה לבירור נסיבות התאונה. הרכבל, אטרקציה תיירותית ידועה בליסבון, פועל במנגנון של funicular - שתי עגלות המחוברות בכבל, היורדות ועולות במקביל. נשיא פורטוגל מרסלו רבלו דה סוזה הביע צער עמוק על האסון, שלח תנחומים למשפחות הנפגעים וקרא לחקירה מהירה של נסיבות התאונה.

