הזמרת אודיה מגיבה לסערה שעוררה עטיפת הסינגל "פאפי", שהוסר מפלטפורמת ספוטיפיי לאחר תלונה מלייבל של המוזיקאי הפוארטו-ריקני באד באני.

לטענת אנשי באד באני, העטיפה מזכירה את עטיפת אלבומו "Debí Tirar Más Fotos".

אודיה כתבה, "אני רק רוצה לתת הסבר קטן, לא נוהגת להגיב אבל כשזה נוגע לאומנות ומוזיקה זה חזק ממני. תמונת העטיפה לשיר פאפי היא מחווה ואות הערכה לבד באנוש - אני מציינת את השם שלו בשיר שלוש פעמים. בד באני הוא הקונספט של השיר".

עוד הוסיפה, "מחוות מהסוג הזה מקובלות מאד בחו"ל. כמובן שלא הייתה כוונה להכעיס את הקהל הפורטו ריקאני של בד באני. זה הגיע ממקום של פרגון והערכה, מחילה לנפגעים".

בסיומה של תגובתה הודתה אודיה לקהל התומכים שלה, "תודה מיוחדת לכל מי שנכנס באנטישמים שהתקיפו לי את האינסטגרם השבוע. אוהבת אתכם".

התגובה מגיעה לאחר סערה שפרצה בימים האחרונים. ברשתות החברתיות מעבר לים הופיעו תגובות חריפות נגד אודיה. גולשים כתבו כי מדובר ב"העתקה" ואף תקפו אותה. אחת מהתגובות גרסה, "היא פשוט עשתה לעצמה פוטושופ על העטיפה של באד באני", ואילו גולש אחר צייץ, "הם עשו ישראליזציה לבאד באני. האנשים האלה פאתטיים. זה דפוק לגמרי", בצירוף ההאשטג "לשחרר את פלסטין".

מטעמה של הזמרת נמסר כי השיר יעלה מחדש לפלטפורמה עם גרפיקה חדשה, הפעם כמחווה לחיילי צה"ל, ויופיעו בה דגלי ישראל ודגלי חטיבות גולני וגבעתי.