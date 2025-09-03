ההפגנה של מפלגת נעם ללא קרדיט

בבית הפלמ"ח בתל אביב התקיים הערב (רביעי) טקס הענקת פרס יגאל אלון, במסגרתו הוענק "פרס המופת האזרחי" לארגון מחאות השמאל "אחים לנשק".

במקביל לאירוע, מחוץ למקום, מחו פעילי מפלגת נעם נגד הענקת הפרס. המוחים תלו שלט ענק עליו נכתב "פרס לסרבנות!".

המפגינים אמרו כי "ארגון אחים לנשק שעומד מאחורי קמפיין הסרבנות ערב טבח שמחת תורה שהתחדש גם היום, ועומד מאחורי האנרכיה ברחובות ישראל בשנתיים האחרונות לא ראוי לקבל שום פרס. אנחנו לא נשתוק מול הלבנת הסרבנות במדינת ישראל. עוד יותר מזעזע העיתוי בו השמאל בחר לחלק פרס לארגון שהיה שותף לפרעות שהתקיימו היום בירושלים".

יושב ראש מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, הגיב אף הוא למחאה. לדבריו, "טקס הענקת פרס לארגון אחים לנשק דווקא ביום בו פורעי חוק שרפו רכבים בירושלים, אותו ארגון שהסית ופעל לסרבנות בצה"ל, זהו אות קלון נוסף לשמאל הרדיקלי. חרפה. מעריך ואוהב מאוד את פעילי המפלגה היקרים על מחאתם הצודקת מאין כמותה".