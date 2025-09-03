תיעוד של סינוואר מהלילה שלפני הטבח דובר צה"ל

יחיא סינוואר, מנהיג חמאס בעזה ואחד מהוגי טבח 7 באוקטובר, חי במשך תקופה ממושכת במנהרות שחפר ארגון הטרור חמאס מתחת לרצועת עזה.

בחדשות 12 נחש, הערב (רביעי) כי לאחר חיסולו ברפיח נמצא בכיסו פתק עם שרטוט מפורט של רשת המנהרות מתחת לשכונת תל א-סולטן - המקום שבו סיים את חייו.

לפי הדיווח, את שרטוט המנהרות צייר סינוואר בעצמו. הדף, שספג את דמו לאחר שנורה על ידי כוחות הביטחון, הציג את נתיבי המילוט שאליהם התכוון להימלט במקרה של חדירת כוחות צה"ל.

עוד ניתן היה לזהות בו שמות קוד שנתן סינוואר למרחבי השהייה במנהרות, שבהם שהה ככל הנראה בזמן פעילות צה"ל מעל פני הקרקע.

ככל שכוחות צה"ל התקדמו והשמידו את מערכת המנהרות הענפה ברפיח, ובמיוחד מתחת לשכונת תל א-סולטן, נאלץ סינוואר לעלות מעל פני השטח ולהסתתר.

המהלך לא הועיל לו, ובמהלך פעילות הכוחות חוסל כמעט שנה לאחר תחילת המלחמה.

תיעוד מרחפן צה״ל בו נראה יחיא סינוואר ברגעים לפני חיסולו דובר צה"ל

בחודשים שלאחר חיסולו ערוץ אל-ג'זירה שידר תיעודים מרצועת עזה מתוך סרט במסגרת התוכנית "רב הנסתר על הגלוי". בתיעודים נראה מנהיג חמאס יחיא סינוואר מסתובב בעזה ומנהל את הלחימה לפני שחוסל.

סינוואר תועד נע כשהוא מוסווה במחנה תל א-סולטאן ברפיח ומנהל את הלחימה משם. הוא נראה עובר ממקום למקום, בין המבנים ההרוסים, תוך שהוא מכוסה בשמיכה.

הוא נראה בוחן מפות בבית ברפיח. על אחד הקירות ניתן לראות כיתוב בעברית - מה שמעיד על פעילות צה"ל במקום לפני.