דברי נשיא המדינה בטקס הענקת ״אות הגבורה האזרחית״ אבי קנר, מקליט: אבנר דביר

נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק הערב (רביעי) את "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לקבוצה נוספת של 15 אזרחיות ואזרחים, שפעלו בצורה יוצאת דופן תוך ערבות הדדית וחירוף נפש במגוון נסיבות ואירועים.

את אות הגבורה קיבלו: אביב אליהו ז"ל, לירון ברדה ז"ל, דני וובק ז"ל, מתן מרדכי ליאור ז"ל, תומר אליעז-ערבה ז"ל, יובל קסטלמן ז"ל, יונס אלקרינאוי, מלחם אסעד, נעם בונפד, גלעד הונוולד, אושרית חדד ושיראל פופקין, ערן מסס, הרב חיים סאסי ומתנאל סירי.

הרב חיים סאסי, רב בישיבת ההסדר שדרות וחובש בארגון "איחוד הצלה", קיבל את ההוקרה לאחר שפעל באומץ לב יוצא דופן והציל חיים תחת אש, במהלך מתקפת הטרור האכזרית של חמאס בשמחת תורה.

בעת שחדרו עשרות מחבלים לעיר שדרות, רצחו תושבים והשתלטו על תחנת המשטרה, פעל הרב סאסי בנחישות ובתושייה. הוא ספג ארבעה כדורים, אך הצליח להציל פצועים נוספים, בהם שוטר שנפגע מירי בחזה. "ספגתי ארבע כדורים, שמתי חוסם עורקים ברגל וחיכיתי... אמרתי 'שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד', ואני לא מת", סיפר בסרטון שהוקרן בבית הנשיא.

הרב סאסי ציין כי גם תלמידי ורבני ישיבת ההסדר שדרות פעלו באותן שעות במלוא העוז, ויצאו לסייע בחילוץ ובקרבות מול המחבלים. "אני גאה בתלמידים שלנו, לוחמים אמיצים שהיו אז בחזית הקרב בעיר, והיום נמצאים במדים בחזית הלחימה בעזה", אמר בהתרגשות.

נשיא המדינה אמר: "שבעה באוקטובר 2023, שמחת תורה, היה יום מבחן. ביום הזה, בבוקר הזה, קם הרוע במלוא עוצמתו, חמוש מכף רגל עד ראש, מזוין בשנאה מפלצתית, ושעט אל תוך חיינו. הוא ביקש לשבור אותנו, להפחיד אותנו, לרסק את העם שלנו, את המדינה שלנו".

לדבריו, "כל אחד ואחת מגיבורי ישראל שאנחנו מעלים על נס היום: אלו שכאן, ואלו שנפלו חלל; אלה שמקבלים כאן אות על מעשי הגבורה של שבעה באוקטובר, ואלה שחירפו את נפשם למען זולתם בהמשך המערכה הקשה; כל הגיבורים הללו עמדו בלב-ליבם של אירועים הרי-גורל ופעלו מתוך תחושת 'הנני' עמוקה, מכוננת. וכאן אני מבקש לומר דבר חשוב, פשוט ומטלטל: אנחנו נוהגים לומר את הביטוי "לברוח ממשהו כמו מאש".

הרצוג הוסיף כי "הימים שקדמו לאותו שבעה באוקטובר מר ונמהר היו מאופיינים בשיסוי, בקיטוב ובקרע חמור בתוכנו - ולצערי זו עדיין במידה רבה מנת חלקנו. אנחנו מגלים שגם כשהמחלוקות נדמות כמו תהום עמוקה, בלתי-עבירה, בסוף, אם רק נשכיל להושיט יד - נבין שהמרחק ביננו איננו גדול כמו שמספרים לנו. אני מביט בכם, גיבורות וגיבורי ישראל, והמשפחות של הגיבורות והגיבורים שנפלו חלל, ואני גם מזכיר לכולנו שלפעמים גבורה פירושה להתמקד באיחוי הקרעים בתוכנו, ולהמשיך קדימה - תמיד להמשיך קדימה - מתוך דרך של מתינות, של אהבת ישראל, של הקשבה, של יחד, של ערבות הדדית".

לסיום אמר: "ההיסטוריה מלמדת אותנו שעמים אינם חיים רק מכוח גבולות ומוסדות. עמים חיים מכוחם של סיפורים, סיפורים שמלמדים אותנו מי אנחנו, ומה אנחנו רוצים להיות. הכוח של סיפור הוא ביכולתו לחצות זמן ודורות. האות שאנו מעניקים היום איננו רק תעודת הוקרה. אתם מקור השראה, לא רק על מה שעשיתם באותו יום, אלא על מה שעשיתם ואתם עושים בכל יום - חיים של ערבות, של אחריות, של מסירות. עם שלם מודה לכם היום. עם שלם מצדיע לכם היום".

הרב סאסי חתם: "אני גאה בשייכות לעם הנפלא הזה, זה זכות גדולה להיות חלק מהגיבורים שנמצאים פה. האות לא עוסק רק בי, הוא עוסק בכל אחד ואחת מכם שגבורתכם האישית היא שהביאה אותנו להתכנס פה היום. בית הנשיא, בראשות כבוד הנשיא, בחר להאיר מבט על קצה מעשה הגבורה של עמנו - אנחנו הקצה שמראה את גודלו וייחודו של הציבור בישראל. תודה לכבוד נשיא המדינה שבחר להוקיר ולתת תקווה - תקווה ליושבי הארץ הזו, תקווה לעתיד טוב יותר. הגבורה האמיתית היא ביטוי לשייכות עמוקה, שייכות לכל ישראל, תוך ויתור על האינטרס הפרטי מתוך תחושת חובה מוסרית וחברתית כלפי הארץ הזו".