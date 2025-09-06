השבוע האחרון הביא עמו שלל יצירות חדשות במוזיקה החסידית-דתית. אמנים רבים בחרו להוציא סינגלים מיוחדים לרגל חודש אלול וימי הרחמים והסליחות, כשהנושאים המרכזיים נעים בין תפילה ובקשה אישית לבין שירים מלאי תקווה ושמחה.

הזמר נפתלי קמפה מוציא בימים אלו סינגל חדש - "כהודעת", מתוך האלבום הבא שעתיד לראות אור בקרוב. השיר מבוסס על י"ג מידות של רחמים, אותן אנו אומרים בימי הרחמים והסליחות.

הזמר והיוצר מוטי איידנסון משיק סינגל חדש בשם "הנשמה לך". את המילים, הלחן והעיבוד יצר בעצמו, כשהשיר מתמקד ברגעי חשבון נפש המאפיינים את חודש אלול.

שמוליק סוכות ובנצי שטיין מוציאים דואט חדש בשם "אמת", בליווי מקהלת נשמה. על העיבוד וההפקה חתומים אלי קליין ואיצי ברי.

הזמר נתנאל משיק סינגל חדש - "למרות הכל". השיר מתאר את תחושותיו של חטוף בעזה, בין בדידות וזיכרונות לבין קריאה להחזיק חזק ולקוות לישועה.

הזמר אביחי מוציא מחרוזת חדשה - "כיסופים 1", המשלבת ניגוני אלול מוכרים בעיבוד ים־תיכוני. לדבריו, “אבישי אוזן רקם את כל הדבר הזה והצליח לדייק את הרגשות עם התווים".

הזמר בנימין לוריא משיק את הסינגל "ביקשתי", בהשתתפות שיר דוד גדסי ובליווי פסנתר של הינוקא. השיר נכתב כמעין מכתב אישי על זיכרון ונחמה.

הזמר איצי אקרמן משחרר את "ארשת שפתינו", לחן חדש למילים מתפילת הימים הנוראים. איצי מספר, “אלו רגעים מרטיטים שאחרי תקיעת שופר של חזרת הש"ץ, תפילתי שיתקבל השיר ויעלה לרצון".

הזמר ארי גולד מוציא סינגל חדש - "דופקים בדלת". לדבריו, “בחרתי להוציא את השיר באלול, זה הזמן שבו עם ישראל שואב כוח מהשורשים העמוקים שלו".

הזמר איתן כהן משיק את הסינגל "רוץ לאבא", בלדה לחודש אלול. על ההפקה המוזיקלית הופקדו האחים יאיר ואייל שריקי.

הזמר אברהם פריד מציג סינגל חדש בלחנו של יוסי פריד - "דער פאסטעך". השיר מתאר משל על רועה וצאן, ומבקש לישועת עם ישראל.

הזמר אליאב חורי והפייטן עוזיאל סבתו משיקים את "יושב בסתר", לעילוי נשמת קשת קסרוטי כלפה הי"ד שנרצח בפסטיבל נובה. אליאב מספר, “ביקשתי מה' שיעזור לי להלחין פרק תהילים לעילוי נשמתו".

הזמר שמחה יעקובי משחרר את "האוצר שבלב", שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה שלו. השיר מתאר חיפוש פנימי אחר משמעות ותשובה הנמצאת קרוב.

הזמר מענדי וויס מוציא סינגל חדש - "הנני", בלחנו של משה פלד ובעיבודו של אהרלה נחשוני. מענדי אומר, “השיר הזה הוא קריאה פנימית שלי - לעמוד מול הקב"ה ולומר: הנני".

הזמר אהרון אברג'יל משיק סינגל חדש - "זאת החתונה". לדבריו, “זה שיר של שמחה טהורה… רציתי שהמוזיקה תרים את כולם יחד".

הזמר חיים אביטל מוציא שיר חדש שכתב והלחין על המסע לראש השנה באומן. לדבריו, "הרגשתי צורך לכתוב שיר שיחזק את הנוסעים וייתן להם דלק של אמונה".

הזמר אבי הס מציג את פרויקט "בשיר מזמור", ובמרכזו לחן חדש לפרק כ"ז בתהילים - "לדוד". החיבור נעשה לכבוד חודש אלול כחלק מניסיון לגעת מחדש בפסוקי הפרק.

הזמר דוד בן ארזה מוציא סינגל חדש - "אני תפילה". לדבריו, “זה תאום שנולד ל‘לכו למים’, שניהם נובעים מאותו מעיין פנימי אך כל אחד מאיר זווית אחרת".

הזמר ליעד בנאי משיק סינגל חדש - "כל הדרך". לדבריו, “מאחורי כל ענן של קושי יש שמש שמחכה לזרוח, אם יש ולו אדם אחד שהשיר ריגש אותו - זה שכרי".

הזמר יוסי בייליס מוציא סינגל חדש - "קה ריבון", הפותח סדרת שירי שבת. לדבריו, “זה השיר הראשון של סדרת שירי שבת שהלחנתי… בסגנון עתיק של התוועדות ורוגע הנשמה".

המלחין יוסי גרין מציג סינגל חדש - "פתחי לי", ראשון למילים מתוך שיר השירים. גרין מספר, “קיבלתי בקשה מיוחדת מהאדמו"ר ממונקאטש להלחין את המילים הללו".

הזמר הבינלאומי אלכס קלייר משיק סינגל חדש - "אבא", במסגרת פרויקט "תודה לך השם". השיר עוסק בקשר בין האדם לבוראו בשלושה רבדים שונים.

הזמר מוישי פרסברגר משחרר מחרוזת חדשה בשם "תשובה מאהבה". לדבריו, “לא תמיד צריך עיבוד מורכב… לפעמים דווקא הפשטות והשקט נוגעים הכי עמוק".

שירו של מתתיה' געלמאן הי"ד, "א פייער זאל ברענען", יוצא לאור מחדש. את השיר הלחין געלמאן יחד עם חבורתו בתקופת השואה, והוא הושר במסירות נפש ביערות אירופה.