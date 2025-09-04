על יהודה ושומרון צריכה ואף חייבת מדינת ישראל להחיל ריבונות מדינית מלאה על כל השטח, מסיבות רבות. לאופן מימוש הריבונות יכולות להיות פנים שונות.

על יהודה ושומרון צריכה ואף חייבת מדינת ישראל להחיל ריבונות מדינית מלאה, משום שכל החלת ריבונות על אחוז כזה או אחר מהשטח בעת הזו, יש בו הודאה על שייכות החלק האחר לגורם אחר ואין שום עם או גורם אחר מלבד עם ישראל, שיהודה ושומרון הם ארצו ונחלתו.

בארץ ישראל לא הייתה מעולם ולא תהיה לעולם, מדינה ערבית או פלשתינית. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. לאופן מימוש הריבונות יכולות להיות פנים שונות. מבקש להציע את החלת הריבונות ביו"ש ב - 3 רמות.

הרמה הבסיסית והראשונה, היא הרמה האידיאולוגית היהודית והיסטורית של שייכות כל חלקי יו"ש לעם ישראל. על פיה ומכוחה, תחול הריבונות המדינית הישראלית על כל שטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן.

הוצאתה של הריבונות אל הפועל, תחול במובנה החוקי - ישראלי המלא בשלב ראשון, על כל שטחי ההתיישבות היהודית, על כל השטחים הפתוחים ביו"ש ועל כל הכבישים והדרכים המחברים ביניהם. במשמעות חלוקת שטחי יהודה ושומרון בהסכמי אוסלו לשטחי A,B,C, תחול הריבונות הישראלית המלאה על שטחי ההתיישבות היהודית, השטחים הפתוחים והכבישים, בשטחי C ו- B.

בשטחי A, בהם מרוכזים הערים ורוב היישובים הערביים ביו"ש, גם תחול הריבונות המדינית של ישראל, אך מתחתה ובשליטתה, יחודש ממשל צבאי ומנהל אזרחי, בו ישותפו גורמים מנהיגותיים מהאוכלוסייה הערבית המקומית. שום שטח ביהודה ושומרון לא יישאר בשליטה מרכזית של הרשות הפלשתינאית, לא ביטחוני ולא מנהלתית.

בשטחי A, תחת ריבונותה המדינית-ביטחונית של ישראל, יקומו חלופות שלטון ערביות מקומיות, כפי שהיה טרם הסכמי אוסלו. אוטונומיות מנהליות/ מוניציפאליות מקומיות, על בסיס חמולות או אישים ערביים מנהיגותיים בשטח, שיהיו נכונים לקבל את שלטון העל של מדינת ישראל ביו"ש ולשתף עימו פעולה, לטובת רווחת חיי תושביהם הערבים.

הטיפול המדיני-ביטחוני בפירוק הרשות הפלשתינית שקמה בחטא אוסלו ושכל חזונה השמדת ישראל, לא יפורט במאמר זה.

ריבונות ביו"ש -זו העת, משום שקול דודי דפק ודופק מאז טבח שמחת תורה ה - 7.10 והביא להבנת והסכמת רוב העם בישראל, שהקמת מדינת טרור פלסטינית בשטחי יהודה ושומרון, היא סכנת ה - 7.10 על השרון, השפלה וגוש דן, על כל מדינת ישראל. רוב העם בישראל הגיע לעמדה שחיוני שישראל תישאר השולטת בשטחי יהודה ושומרון וכי כל שטח ממנו נסוגונו ביהודה ושומרון, הפך לקיני מרצחים, בסיסי יציאה לפיגועים בישראל.

ריבונות ביו"ש -זו העת, משום שביו"ש כיום מעל חצי מיליון יהודים, אוכלוסייה הנמצאת בגידול דמוגרפי מתמיד. מול אוכלוסייה של כ- 2.5 ערבים, הנמצאים בירידה דמוגרפית.

ריבונות ביו"ש -זו העת, משום שקול דודי דפק ודופק מוושינגטון והממשל האמריקאי הנוכחי של הנשיא טראמפ, לא רק שנכון לכך, אף בוחן ומעודד צעדים בכוון זה.

יחד עם זאת, בשבוע הקרוב, צריכה ממשלת ישראל להתרכז ביציאה למלחמה לכיבוש עזה, ניצחון על חמאס והשבת החטופים, לאחר מכן לפעל ולהחליט, על ריבונות ישראל ביו"ש.

החלטת ממשלת ישראל על ריבונות ביו"ש, בהחלט תביא גם אתגרים מדיניים וביטחוניים לישראל, אך זו העת, כי "עת לחננה כי בא מועד" (תהילים ק"ב).