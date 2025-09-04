נציג צה"ל אמר אתמול בדיון הסגור של ועדת החוץ והביטחון כי לא בטוח שכיבוש העיר עזה יזיז את חמאס ממנה, כך פורסם הבוקר (חמישי) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, נציג צה"ל השיב לשאלה של חבר הכנסת מטעם הליכוד, עמית הלוי, שתהה: "למה שכיבוש העיר עזה בכלל יזיז את חמאס?".

"לא אמרתי שיזיז את חמאס, זה בכלל לא בטוח", ענה הנציג. "יש לעיר משמעות סימבולית". הוא ציין כי לפי הערכות צה"ל, בעיר עזה נשארו נכון לאתמול כ-800 אלף איש.

במקביל דווח כי חמאס פועל דיפלומטית ונערך צבאית למניעת כיבוש העיר עזה. הארגון מפעיל לחץ על מצרים וקטר כדי שיפעלו מול ארצות הברית לעצירת המבצע, בתואנה שהוא עצמו הסכים למתווה המתווכים בעוד ישראל מסרבת לקבלו.

במישור הצבאי, בחמאס טוענים כי הם מכינים את כל האמצעים העומדים לרשותם באזור העיר עזה כדי לנסות ולפגוע בכוחות צה"ל אם התמרון יעמיק.

אמש אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ כי "חמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון".