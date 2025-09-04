סיגל קראוניק, אלמנתו של סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"ץ בארי אריק קראוניק הי"ד שנרצח בטבח השבעה באוקטובר בבארי, מדברת על ההתפכחות אחרי הטבח וההבנה שאין סיכוי לדו-קיום עם ערביי עזה.

"השבעה באוקטובר שינה אצלי המון. גדלתי על ברכי הציונות הדתית ומה שחיבר ביני לבין אריק זו אהבה גדולה. חייתי בקהילה שדגלה בדו-קיום ובחרתי להאמין בזה. השבעה באוקטובר זרק אותי בחזרה לנקודת המוצא ועוד אפילו קצת לקיצון", אמרה קראוניק בראיון ל-I24NEWS.

היא תהתה "למי אני רוצה לתת הזדמנות? למי שיוצא מהכלא ושוחט אותנו? למי שהכחיד פה משפחות שלמות שהאמינו בדו קיום ופתחו את השערים? כשאתה רוצה למצוא פתרון אתה צריך גם לשמוע את הצד השני. הצד השני ימעולם לא שינה את האג'נדה שלו. הוא כל הזמן אומר "המטרה שלי לרצוח אתכם". הם לא שינו את התפיסה. ביום שהם יושיטו לי יד - נדבר. יש אצלנו יהירות. אנחנו חושבים שברור לנו מה טוב ושנוכל להחליט עבורם שהם רוצים שלום - כשהם לא רוצים את זה.

אם הם היו רוצים שלום, בכל כספי הסיוע הם היו היום סינגפור. יש להם רצועת חוף מדהימה, האוכל הערבי הוא אוכל טוב, הם יכולים לחיות חיים טובם - אבל לא מעוניינים - ואנחנו מסרבים להקשיב לזה", הוסיפה.

היא מבקשת להדגיש מסר אל מול הקמפיינים נגד הממשלה. "אף אחד לא הפקיר אותנו ואם לא ניזהר בהתבטאויות שלנו אנחנו זורקים סטייקים לאויב. נכשלנו - אבל לא הפקרנו. אני חלק מהעם היהודי וזה בסדר שמישהו חושב אחרת ממני. אף אחד לא הפקיר, אנחנו נכשלנו, ורק מי שיודע לתקן את הכישלון שלו הוא זה שינצח בסוף".