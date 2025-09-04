פעילים אנטי-ישראליים השחיתו את הדוכן של חברת אלביט בתערוכה של תעשיית הביטחון הבינלאומית 2025 שהתקימה בעיר קיילצה שבפולין.

בסרטונים שפורסמו ברשת X נראו הפעילים שופכים דם מלאכותי, מפזרים חומר בעל ריח חריף ומניפים דגל של אש"ף, במחאה על שימוש בנשק שמייצרת החברה במהלך הלחימה בעזה וביהודה ושומרון.

מדובר באירוע האנטי-ישראלי השני השבוע בפולין אחרי הניסיון לפגוע בהופעתו של הזמר דוד ד'אור בבירה ורשה.

פעילה פרו פלסטינית מהקהל התיזה צבע אדום על הזמר ועל נגניו וצרחה לעבר הבמה "תשוחרר פלסטין". מאבטחים שהיו במקום גררו אותה החוצה בכוח. בעקבות האירוע המשטרה לקחה את ד'אור מיד למטוס חזרה לישראל.

"באמצע התפילה אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניים, כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים", סיפר ד'אור. "פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם - על הבגדים, על פניי, על הבמה והנגנים. רשימת השירים הייתה כמו מוכתמת בדם. בין שירים כמו 'שמע ישראל' ו'שמור על העולם ילד' - כתמי צבע אדום שהחזירו אותי למראות הזוועה של השבעה באוקטובר. בקהל ההמום החל רחש של אימה ובכי. הבנתי שאני חייב לאסוף את עצמי ולעודד אותם".

ד'אור הוסיף: "המשכתי לשיר וביקשתי מכולם לעצום עיניים ולהתפלל למען עם ישראל. זה לא היה פשוט. עיניי דמעו מכאב ומעצב גדול מהמצב אליו הגענו. בסוף המופע הקהל שר יחד איתי ויצאנו מחוזקים. נגנית הכינור נבהלה מאוד וחשבה ששפכו עלינו חומצה. ‏איזה ימים נוראים, השם ירחם. מתפלל לימים טובים, אמן".